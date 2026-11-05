Erőszak

Nyolcéves korától bántalmazhatta Trump - súlyos vádakkal állt elő egy pszichológus

Egy New York-i klinikai pszichológus nyilvánosan azzal vádolta meg Donald Trump amerikai elnököt, hogy már gyermekkorában szexuálisan bántalmazta, majd felnőttként is megpróbálta megfélemlíteni. A Fehér Ház határozottan tagadja az állításokat, amelyeket egyelőre független bizonyítékok sem támasztanak alá. 2026.11.05 08:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos vádakat fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnökkel szemben Dr. Larissa Portnoff New York-i klinikai pszichológus. A nő október 30-án közzétett Instagram-videójában azt állította, hogy az elnök már nyolcéves korában szexuálisan visszaélt vele, a bántalmazások pedig később is folytatódtak.



Portnoff elmondása szerint a történtek tízéves korában súlyosbodtak, és egészen tizenkét éves koráig tartottak. Azt állítja, hogy tizenhat-tizenhét éves korában ismét szexuális visszaélések célpontjává vált, és az elnök környezetéhez tartozó személyek felnőttkorában is zaklatták.



„Donald Trump egyik gyermekáldozata voltam, körülbelül nyolcéves koromtól kezdve” – jelentette ki a videóban.



A pszichológus arról is beszélt, hogy korábban névtelenül, Jane Doe álnéven tett bejelentést az őt ért állítólagos visszaélések miatt. Állítása szerint azonban Trump környezetében hozzáférhettek a személyazonosságát felfedő, zárt kezelésű dokumentumokhoz, és az így megszerzett információkat megfélemlítésére használták.



Portnoff szerint az elmúlt évben egy politikai közvetítőn keresztül is megkeresték. Elmondása alapján 2025. szeptember 11-én egy New York Yankees-mérkőzésre hívták, majd egy négyszemközti találkozó lehetősége is felmerült. A nő úgy véli, a megkeresések célja a megfélemlítése volt.



A pszichológus azt is állította, hogy halálos fenyegetéseket kapott, és az életére is megpróbáltak törni. A videóban közvetlenül Trumphoz fordulva kijelentette, hogy nem hagyja magát elhallgattatni.



Portnoff beszámolója szerint kapcsolatban állt szenátusi tisztviselőkkel, és az ügyét az amerikai igazságügyi minisztériumhoz is továbbították. Azt azonban egyelőre nem sikerült független forrásból igazolni, hogy a bejelentések nyomán indult-e hivatalos nyomozás.



A történetet a Snopes amerikai tényellenőrző portál is megvizsgálta. A november 3-án megjelent elemzés megerősítette, hogy Portnoff valóban New York államban engedéllyel rendelkező pszichológus, és a videót saját Instagram-oldalán tette közzé.



A portál ugyanakkor nem talált olyan, nyilvánosan ellenőrizhető bizonyítékot, amely alátámasztaná a Trump ellen megfogalmazott szexuális visszaélésekre vagy a későbbi megfélemlítésekre vonatkozó állításokat. Azt sem sikerült tisztázni, hogy Portnoff korábbi, állítólag névtelen bejelentése melyik hatósághoz került, illetve indult-e annak alapján eljárás.



A Fehér Ház november 2-án reagált a vádakra. Lauren Bis szóvivő a Snopes megkeresésére hamisnak és rágalmazónak nevezte az állításokat, és kijelentette, hogy Donald Trump soha nem találkozott Larissa Portnoff-fal, sőt korábban nem is hallott róla.

Az ügy különös figyelmet kapott, mivel Portnoff a szépségversenyek világához is kötődik. Trump korábban a Miss Universe szervezet tulajdonosa volt, amelyhez a Miss Teen USA verseny is tartozott. A pszichológus állítólagos korábbi szépségverseny-részvételének pontos körülményeit ugyanakkor nem sikerült egyértelműen tisztázni.



A Snopes vizsgálata végül arra jutott, hogy a rendelkezésre álló információk alapján Portnoff állításait jelenleg sem megerősíteni, sem cáfolni nem lehet. A vádak igazságtartalmáról eddig nem született nyilvánosan ismert bírósági döntés.



A pszichológus mindenesetre jelezte, hogy kész továbbra is nyilvánosan beszélni az általa elmondottakról, és vizsgálatot követel az ügyben.