Női téma

Egykor ételre sem volt pénze, most egy egész államot vezethet

Történelmet írt Deb Haaland Új-Mexikóban: a 65 éves politikus az Egyesült Államok első indián származású női kormányzójaként kerülhet hivatalba, miután a november 3-i választáson megszerezte a választók támogatását. 2026.11.04 14:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Deb Haaland életútja messze túlmutat egy hagyományos politikai karrieren. A Laguna Pueblo őslakos közösséghez tartozó politikus egykor egyedülálló anyaként, súlyos anyagi nehézségek között nevelte gyermekét. Élelmiszersegélyre szorult, időnként állandó otthona sem volt, és rokonoknál vagy barátoknál húzta meg magát.



Tanulmányait 28 évesen folytatta, diplomáját várandósan szerezte meg, később pedig jogi végzettséget is szerzett. Családja eltartása érdekében egy időben saját készítésű salsát árult.



Politikai pályafutása 2018-ban történelmi mérföldkőhöz érkezett, amikor az első két indián származású nő egyikeként beválasztották az amerikai képviselőházba. Három évvel később újabb történelmi elsőséget ért el: Joe Biden elnöksége alatt ő lett az Egyesült Államok első őslakos származású kabinetminisztere, a belügyi tárca vezetője.



Miniszterként kiemelten foglalkozott az őslakos gyermekeket érintő egykori bentlakásos iskolarendszer visszaéléseinek feltárásával. Ezekben az intézményekben generációkon keresztül szakítottak el gyermekeket családjuktól, nyelvüktől és kultúrájuktól. Haaland családja személyesen is érintett volt: nagymamáját gyermekként ilyen iskolába kényszerítették.



A november 3-i választáson Haaland a republikánus Gregg Hullt győzte le. Az Associated Press megerősítette győzelmét, a helyi beszámolók szerint pedig az előzetes eredmények alapján a szavazatok mintegy 57 százalékát szerezte meg. Január 1-jén veszi át a kormányzói tisztséget.



A választás történelmi jelentőségét az is mutatja, hogy Új-Mexikó őslakos lakosságát 1948-ig kizárták az állami választásokból. Hetvennyolc évvel később egy őslakos nő irányíthatja az államot, amelynek területén ősei már jóval az Egyesült Államok megalakulása előtt éltek.



Haaland győzelmi beszédében felidézte egyedülálló anyaként átélt nehézségeit és a szegénységből vezető hosszú útját. Saját életét annak bizonyítékaként említette, hogy Új-Mexikóban a legnehezebb körülmények közül indulva is lehet boldogulni.



A megválasztott kormányzó a közoktatás fejlesztését, a gyermekvédelmi rendszer átalakítását, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítását és a közbiztonság megerősítését nevezte legfontosabb feladatainak.



Deb Haaland története így nemcsak személyes felemelkedés, hanem történelmi fordulópont is: az Egyesült Államokban először választottak őslakos nőt egy szövetségi állam kormányzójává.