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Palvin Barbara hat héttel a szülés után tért vissza a kifutóra
Mindössze hat héttel kislánya, Sylvie születése után tért vissza a Victoria's Secret kifutójára Palvin Barbara - egy közösségi médiában terjedő beszámoló szerint. A magyar modellnek férje, Dylan Sprouse az első sorból szurkolt.2026.10.19 06:17ma.hu
Látványos visszatérésről számoltak be Palvin Barbarával kapcsolatban: a magyar szupermodell állítólag mindössze hat héttel gyermeke születése után ismét a Victoria's Secret divatbemutatóján lépett kifutóra.
A beszámoló szerint Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse kislánya, Sylvie hat héttel a bemutató előtt született.
A modell visszatérését férje is a helyszínen követte, aki az első sorból biztatta Barbarát.
A történet különösen nagy figyelmet kelthet, hiszen a Victoria's Secret divatbemutatói a nemzetközi divatvilág kiemelt eseményei, Palvin Barbara pedig évek óta a márka egyik legismertebb magyar arca.
Hat héttel a szülés után újra dolgozni? Amerikában ez nem ritkaság
Míg Magyarországon az anyák főszabály szerint 24 hét szülési szabadságra jogosultak, és ezt követően további gyermekgondozási ellátásokat vehetnek igénybe, addig az Egyesült Államokban sok családnak jóval korábban kell megoldania a munkába való visszatérést. A szövetségi szabályozás bizonyos feltételek mellett legfeljebb 12 hét fizetés nélküli, munkahelyvédelmet biztosító szabadságot tesz lehetővé, de nem minden dolgozó jogosult rá. Tehát a szülés utáni hathetes munkába állás egyáltalán nem szokatlan jelenség az Egyesült Államokban.
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