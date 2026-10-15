Gyermekvédelem

A gyermekek neveléséért, fejlődéséért, valamint az erőszakkal szembeni védelmükért elsődlegesen a szülők felelősek

Az Európa Tanács szerint a beleegyezésről, a "határokról" és a kapcsolatokon belüli hatalmi viszonyokról szóló oktatás már korai életkortól segíti a gyermekek védelmét az erőszakkal szemben, ezért a strasbourgi székhelyű szervezet azt ajánlja 46 tagállamának, hogy biztosítsanak átfogó szexuális nevelést a gyermekek számára, miközben elismerik a szülők felelősségét a gyermeknevelésben.



Az ET Miniszteri Bizottsága tett közzé ajánlást csütörtökön, amelyben azt írták, hogy az átfogó szexuális nevelés segíti a gyermekeket abban, hogy megértsék a beleegyezés, a testi integritás, a személyes autonómia, a határok és a hatalmi viszonyok fogalmát.



"Az európai kormányoknak olyan átfogó szexuális nevelést kell biztosítaniuk, amely életkornak megfelelő, befogadó jellegű és tudományos alapokon nyugszik. Létre kell hozniuk a szükséges jogi vagy szakpolitikai kereteket, és megfelelő pénzügyi, tárgyi, valamint emberi erőforrásokat kell biztosítaniuk az oktatás megvalósításához minden oktatási környezetben, legyen az állami vagy magánintézmény, formális vagy nem formális oktatási forma" - fogalmaztak.



Ha a kormányok jogszabályi vagy gyakorlati szinten lehetővé teszik az átfogó szexuális nevelés alóli mentesülést, azzal aláássák a gyermekek védelmét az erőszak különböző formáival szemben - írták.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága aggodalommal állapította meg, hogy a gyors technológiai változások miatt nőtt a gyermekek erőszakkal szembeni kiszolgáltatottsága. Aggasztónak tartja, hogy a gyermekek egyre korábban kerülnek kapcsolatba pornográf tartalmakkal és gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokkal.



"Ezek a tartalmak a szexualitással kapcsolatos elsődleges információforrássá válhatnak, ami torzítja a testről és az emberi kapcsolatokról alkotott képet" - fogalmaztak.



Az Európa Tanács egy felmérés eredményét is ismertette, amely szerint a gyermekek a jelenlegi szexuális nevelést gyakran korlátozottnak, választhatónak és túlságosan a biológiára összpontosítónak tartják, amely nem igazodik megfelelően az életkorukhoz.



Véleményük szerint az olyan fontos témák, mint a beleegyezés, a határok, az erőszakmegelőzés, a sokszínűség és az online kockázatok, nem kapnak kellő figyelmet. A megkérdezettek szorgalmazták, hogy az oktatás már korán kezdődjön el, és tartson lépést az életkor előrehaladtával. A fiatal válaszadók hangsúlyozták továbbá, hogy szükség van biztonságos, ítélkezéstől mentes környezetre, valamint a gyermekek érdemi részvételére a tananyagok kidolgozásában - közölték.



Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlásában azt is javasolta, hogy a gyermekek kapjanak tájékoztatást a szexuális tevékenységekhez való beleegyezés fogalmáról és a szexuális tevékenységre vonatkozó törvényes korhatárról.

Tájékoztatni kell őket arról is, hogy bizonyos szexuális cselekmények, az áldozat életkorától vagy az állítólagos beleegyezéstől függetlenül, minden esetben jogellenesnek minősülnek. Ilyen például az az eset, amikor egy bizalmi vagy hatalmi pozícióban lévő személy követ el ilyen cselekményt egy gyermekkel szemben.



A tanterveknek figyelembe kell venniük a szociokulturális normákat és a nemi sztereotípiákat. A tagállamok eltérő elnevezéseket is választhatnak az átfogó szexuális nevelés számára, igazodva a megcélzott gyermekcsoportokhoz, a helyi és kulturális sajátosságokhoz, valamint az életkornak és fejlődési szakasznak megfelelő tartalomhoz - jegyezték meg.



Az ET Miniszteri Bizottsága elismerte, hogy a gyermekek neveléséért, fejlődéséért, valamint az erőszakkal szembeni védelmükért elsődlegesen a szülők felelősek. Az átfogó szexuális nevelés tantervbe történő bevezetése előtt és után a szülőket vagy nevelőket tájékoztatni kell a program tartalmáról, célkitűzéseiről és a lehetséges oktatókról.



Emellett tájékoztatást kell kapniuk a gyermekekkel szembeni erőszak különböző formáiról és azok jeleinek felismeréséről, a segítségkérés módjairól, valamint arról, hogy milyen oktatási segédanyagok használhatók a gyermekek kérdéseire adott, életkornak megfelelő válaszokhoz.