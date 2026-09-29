Fallokrácia
Sikítozó kékharisnyának nevezte a rendőrség a nőkkel szemben elkövetett erőszakkal foglalkozó újságírót
Kínos belső levelezés jutott el a HVG újságírójához, aki a nőket érő utcai zaklatásokról szeretett volna interjút készíteni Budapest rendőrfőkapitányával - Jámbor András szerint az ügynek személyi következménye is kellene, hogy legyen.2026.09.29 18:09ma.hu
Élesen bírálta a rendőrséget Jámbor András, miután nyilvánosságra került egy belsőnek szánt levél, amelyben „sikítozó kékharisnyaként” hivatkoztak Martini Noémire, a HVG újságírójára.
Martini az utcai zaklatásokról készít cikket. Egy anonim kérdőíven több mint 300 történetet gyűjtött össze, amelyek 93 százaléka nőktől érkezett. A beszámolók jelentős része budapesti utcákon és tömegközlekedési eszközökön történt szexuális zaklatásokról szólt.
Az újságíró ezért interjút kért Budapest rendőrfőkapitányától, Baricska Norbert Tamástól, ám a BRFK nem vállalta a beszélgetést. Martini ezt követően más rendőrségi megszólalót kért.
Csécsi Soma, a BRFK szóvivője telefonon arra kérte, hogy küldje el írásban a kérdéseit. Az ORFK később ezek közül néhányra válaszolt, mire Martini ismét megkérdezte, miért nem kapott választ valamennyi kérdésére, és miért nem biztosítanak számára személyes interjúlehetőséget.
Ezután érkezett meg hozzá az a levél, amelyet vélhetően nem neki szántak.
A „Kedves Attila!” megszólítással kezdődő üzenetben az szerepelt, hogy „Soma” szerint „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni”. A HVG szerint a Soma név feltehetően Csécsi Soma szóvivőre utalt, de ezt a lap nem állította bizonyított tényként.
Jámbor András ezek után nyilvánosan fordult a rendőrséghez.
„Remélem, azért lesz személyi és másfajta következménye is annak, hogy a munkatársuk (vagy munkatársaik) »sikítozó kékharisnyaként« beszéltek a HVG újságírójáról!” – írta.
Jámbor szerint az eset azért különösen súlyos, mert éppen a nőket érő utcai zaklatásokról érdeklődő újságíróról beszéltek ilyen hangnemben. Bejegyzésében azt is kifogásolta, hogy szerinte a rendőrség nem kezeli kellő súllyal a nők zaklatással és erőszakkal kapcsolatos tapasztalatait.
A rendőrség azóta reagált az ügyre. A BRFK elnézést kért Martini Noémitől, és közölte: „a levél hangneme elfogadhatatlan, és nem tükrözi a rendőrség kommunikációs normáit”. Az eset miatt belső vizsgálatot is indítottak.
Pósfai Gábor belügyminiszter is megszólalt, és elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Hangsúlyozta, hogy a nőket érő utcai zaklatás valós probléma, az érintettek tapasztalatait pedig komolyan kell venni. A rendőrség vezetésétől az eset teljes körű kivizsgálását kérte.
Jámbor szerint most tettekkel kell bizonyítani, hogy a rendőrség valóban komolyan veszi a nőket érő zaklatást és erőszakot.
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