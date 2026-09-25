Tragédia

Elaludt a kocsiban, miközben orvoshoz vitték - meghalt Dandzsi, a vakvezető kutya

Tizenhárom éves korában meghalt Dandzsi, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány történetének egyetlen német juhász vakvezető kutyája, aki egy egész életszakaszon át kísérte gazdáját, Kardon Annamarit. 2026.09.25 14:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Dandzsi, az egyetlen vakvezető német juhászkutyánk örökre elaludt” – közölte a szomorú hírt a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány.



Dandzsi Németországból került Magyarországra, miután elveszítette korábbi gazdáját. Gyászolt, alig evett, és időre volt szüksége ahhoz, hogy új társával, az akkor 22 éves Kardon Annamarival egymásra találjanak.



Kapcsolatuk azonban idővel különlegesen szorossá vált.



„Kezdetben én tartottam őt, majd ő tartott engem” – emlékezett vissza Annamari.



Dandzsi nemcsak vakvezető kutyaként segítette gazdáját, hanem élete nehéz időszakaiban is mellette maradt. Együtt éltek át szakítást, költözéseket és olyan időszakokat is, amikor Annamari elmondása szerint kutyája nélkül talán felkelni sem lett volna ereje.



Dandzsi közben nemcsak dolgozott. Szeretett menni, játszani és részt venni a programokon. Táncházakba, koncertekre és zenei táborokba is elkísérte Annamarit. Egy régi mondat különösen fájdalmas jelentést kapott most: „Dandzsival nehéz táncolni, mert mindig vezetni akar.”



Amikor elérkezett a nyugdíjazás ideje, Annamari szüleihez költözött, de továbbra is rendszeresen találkoztak. Az új vakvezető kutya, Szikra érkezésekor még féltékenykedett is: ismét magára akarta venni a hámot. Később azonban összebarátkoztak, játszottak, és vigyáztak egymásra.



Dandzsi halála váratlanul érte a családot. Az alapítvány beszámolója szerint két nappal korábban még vonatozott, villamosozott és sétált Annamari édesanyjával. Másnap orvoshoz indultak vele, de útközben, az autóban magától elaludt.



Tizenhárom éves volt.



„Dandzsi egy egész életszakaszon kísérte végig Annamarit. Megtanította felelősséget vállalni, türelmesnek lenni, és ott volt mellette akkor is, amikor éppen minden más bizonytalanná vált” – búcsúzott tőle az alapítvány.



„Köszönjük, Dandzsika, hogy velünk voltál. Jó utat, nyugodj békében!”