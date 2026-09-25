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Egy kutatás szerint jobbak a nők túlélési esélyei, ha női orvos kezeli őket

Kisebb volt a halálozás és az ismételt kórházi kezelés kockázata azoknál a nőknél, akiket női orvos kezelt - derült ki egy nagyszabású amerikai kutatásból. 2026.09.25 08:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindegy, hogy nő vagy férfi orvos kezeli a női betegeket – legalábbis erre utal az Annals of Internal Medicine folyóiratban megjelent kutatás.



A vizsgálat szerint a női betegek körében valamivel alacsonyabb volt a kórházi halálozás, ha női orvos látta el őket, mint akkor, ha férfi orvos kezelte őket. Az ismételt kórházi felvétel valószínűségében is hasonló különbséget találtak.



A különbség egyetlen beteg szintjén viszonylag kicsi, a teljes egészségügyi rendszerre vetítve azonban már jelentős lehet. A kutatók becslése szerint évente mintegy ötezer nő életét lehetne megmenteni az Egyesült Államokban, ha megszűnne a férfi és női orvosok által kezelt női betegek halálozási aránya közötti eltérés.



A kutatás önmagában nem bizonyítja, hogy a női orvos neme okozza a jobb eredményeket. A lehetséges magyarázatok között azonban felmerült, hogy a női orvosok kommunikációja eltérhet férfi kollégáikétól, több időt fordíthatnak a betegekre, illetve másként értékelhetik a női páciensek által jelzett tüneteket és fájdalmat.



Ennek azért is lehet jelentősége, mert korábbi kutatások szerint a nők fájdalmát és egyes panaszait az egészségügyben hajlamosak kevésbé komolyan venni, ami bizonyos esetekben késleltetett diagnózishoz vagy kezeléshez vezethet.



A probléma egyes társadalmi csoportokat még erősebben érinthet. Az Egyesült Államokban például a fekete nők anyai halálozási kockázata továbbra is lényegesen magasabb, mint a fehér nőké.



Az eredmények ugyanakkor nem azt jelentik, hogy egy női orvos automatikusan jobb ellátást nyújt, vagy hogy a férfi orvosok rosszabbul gyógyítanak. A kutatás inkább arra világít rá, hogy az orvos-beteg kommunikációban, a tünetek értékelésében és a klinikai döntéshozatalban meglévő különbségek mérhetően összefügghetnek a betegek kimenetelével.