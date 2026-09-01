Elképesztő!

Közel ötezren álltak az esőben és vártak, hogy megmentsenek egy ötéves kisfiút

Nem ismerték Oscart, mégis órákig várakoztak a zuhogó esőben, hátha éppen egyikük lehet az az ember, aki megmentheti az életét.

2026.09.01 10:38ma.hu
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Az angliai Worcesterben élő Oscar Saxelby-Lee mindössze ötéves volt, amikor 2019-ben egy ritka és agresszív leukémiát diagnosztizáltak nála. Az orvosok szerint sürgősen őssejt-transzplantációra volt szüksége, ezért szülei a nyilvánossághoz fordultak segítségért.

Arra azonban valószínűleg ők sem számítottak, ami ezután történt.

Két esős napon 4855 ember jelent meg Oscar általános iskolájánál, hogy mintát adjon és bekerüljön a potenciális őssejtdonorok nyilvántartásába. Voltak, akik órákig álltak sorban, mások messziről utaztak Worcesterbe. Egyetlen közös céljuk volt: hátha éppen ők jelentik a reményt egy számukra teljesen ismeretlen kisfiúnak.

Az összefogás a DKMS UK történetének addigi legnagyobb donorregisztrációs eseményévé vált.

Végül megtalálták Oscar számára a megfelelő donort, és a kisfiú megkapta az életmentő transzplantációt. Később azonban a betegsége kiújult. Családja ekkor ismét segítséget kért, és több százezer font gyűlt össze, hogy Oscar speciális kezelésen vehessen részt Szingapúrban.

A hosszú küzdelem után pedig megérkezett a hír, amelyben mindenki reménykedett: Oscart rákmentesnek nyilvánították.

A Worcesterben sorban álló ezrek közül senki sem tudhatta, hogy ő lehet-e a megfelelő donor. Nem ismerték Oscart, és a családját sem.

Csak azt tudták, hogy egy ötéves kisfiúnak segítségre van szüksége.

És elmentek.

4855 idegen állt sorba a zuhogó esőben egyetlen gyermek esélyéért.

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