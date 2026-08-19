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Bill Clinton 80 éves lett - Hillary több mint fél évszázad közös emlékeivel köszöntötte
Tánc, beszélgetések és nevetés - Hillary Clinton megható üzenettel ünnepelte férje kerek születésnapját, akivel már több mint ötven éve osztják meg az életüket.2026.08.19 16:13ma.hu
Augusztus 19-én ünnepelte 80. születésnapját Bill Clinton, az Egyesült Államok 42. elnöke. Clinton 1946-ban született az arkansasi Hope városában, és 1993 és 2001 között két cikluson át vezette az Egyesült Államokat.
A jeles alkalomból felesége, Hillary Clinton személyes hangvételű bejegyzéssel és közös családi fotókkal köszöntötte fel.
„Boldog születésnapot, drága Bill” – kezdte üzenetét, majd arról írt, hogy férje rendkívüli életének nyolcvan évéből több mint ötvenet együtt tölthettek.
Hillary Clinton azt kívánta, hogy a következő években is jusson még bőven abból, ami kapcsolatukat végigkísérte: közös táncból, hosszú beszélgetésekből és nevetésből. A pár 1975-ben házasodott össze, így tavaly már az 50. házassági évfordulóját ünnepelhette.
Bill Clinton születésnapja egy érdekes történelmi helyzetet is teremtett. Az Egyesült Államok élő elnökei és volt elnökei közül immár Barack Obama az egyetlen, aki még nincs 80 éves.
Hillary Clinton köszöntése azonban nem politikáról vagy az elnöki évekről szólt. Öt évtizednyi közös élet után sokkal egyszerűbb dolgokat kívánt férjének – és saját maguknak is: még több közösen eltöltött évet.
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