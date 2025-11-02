Női téma

Botrány Franciaországban - újabb súlyos vádak rázzák meg a divatóriás Sheint

A kínai alapítású fast-fashion platform, a Shein ismét reflektorfénybe került – ezúttal nem a dömpingárai vagy fenntarthatósági vitái miatt, hanem egy sokkoló francia hatósági eljárás kapcsán. A francia fogyasztóvédelmi hivatal bejelentése szerint a cég platformján gyermekkorú megjelenésű szexuális célú babák voltak elérhetők, ami súlyos büntetőjogi következményeket vonhat maga után, és tovább fokozza a már eddig is feszült európai-Shein viszonyt.



A francia verseny-, fogyasztóvédelmi és csalásellenes főigazgatóság (DGCCRF) szombat esti közleményében jelezte: az online áruházon gyermekekre emlékeztető szexbabákat találtak, ezért az ügyet átadták az ügyészségnek. A platform azonnal lépni kényszerült, közölve, hogy az érintett termékeket eltávolította, és vizsgálatot indított annak feltárására, miként tudták az eladók kijátszani a belső ellenőrzési rendszert.



A pénzügyi és jogi kockázatok azonban messze túlmutatnak a konkrét termékek eltávolításán. Franciaországban az elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül terjesztett gyermekpornográfia akár hét év börtönnel és 100 ezer eurós büntetéssel járhat. Ráadásul a hatóságok újabb hiányosságot is feltártak: a felnőtt tartalmú termékek szűrés nélkül, kiskorúak számára is elérhetők voltak, ami külön szabályozási kötelezettségeket sért.



Ez a botrány csak a legutóbbi epizódja a Shein európai kálváriájának. A francia hatóságok júliusban 40 millió eurós bírságot szabtak ki a vállalatra megtévesztő árazási gyakorlatok miatt. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi szervek korábban is figyelmeztették a céget hamis kedvezmények, átláthatatlan termékinformációk és félrevezető fenntarthatósági állítások miatt. Az uniós igazságügyi biztos többször jelezte, elszánt a platformokon – köztük a Sheinen és a Temun – megjelenő, szabályozást sértő termékek visszaszorításában.



A botrány gazdasági dimenziója sem elhanyagolható. A Shein agresszív európai terjeszkedése jelentős feszültségeket okoz a helyi kereskedelemben, és sokan attól tartanak, hogy a platform üzleti modellje ellehetetleníti a hazai beszállítókat. Ennek egyik szimbolikus csúcspontja volt a párizsi BHV áruházban való megjelenése, amely széleskörű felháborodást váltott ki a francia kiskereskedelmi szektor szereplői között.



Az európai fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti rendszerek egyre szigorúbban lépnek fel a jogsértő gyakorlatokkal szemben. A Shein számára pedig ez a legújabb krízis komoly reputációs és üzleti csapást jelenthet, különösen egy olyan piacon, ahol a társadalmi felelősségvállalás ma már kulcsfontosságú versenytényező.