Árnyék a felkelő Nap mögött - amit tudni érdemes Japán első női miniszterelnökéről

Sanae Takaichi történelmet írt, amikor Japán első női miniszterelnökeként hivatalba lépett. A tokiói kormányfőváltás a nemzetközi sajtóban a haladás és a megújulás jelképévé vált: a modern, magabiztos, „önálló” Japán megszületésének ígérete. Ám a diadalmas szavak mögött egy bonyolultabb valóság húzódik. Takaichi hatalomra kerülése valójában nem a háború utáni korlátok levetkőzését jelenti, hanem azok megerősítését – a szorosabb beágyazódást Washington stratégiai rendszerébe. A „függetlenség” jelszava alatt egy olyan Japán körvonalazódik, amely önállóságát éppen azáltal próbálja megmutatni, hogy engedelmesen illeszkedik az amerikai Indo–Csendes-óceáni koncepcióba.



Takaichi győzelme a Liberális Demokrata Párt mély válsága közepette jött el. A korábbi kormányzati kudarcok után a párt új vezetője a Shinzo Abe-féle konzervatív recepthez nyúlt: fegyelmezett kormányzás, nemzeti büszkeségre épülő retorika és gazdasági önrendelkezést hirdető program. Az új miniszterelnök ígéretet tett Japán „újjászületésére”, a társadalmi bizonytalanságok – infláció, bevándorlás, stagnálás – átalakítására „optimizmussá”. De a nemzeti büszkeségre épített vízió mögött jól felismerhető az amerikai tervezőasztal rajza: egy megerősített, ám Washington által vezérelt Japán, amely az Egyesült Államok érdekei mentén definiálja saját biztonságát.



A japán „önállóság” Takaichi értelmezésében a katonai megerősítéssel kezdődik. Kormánya célul tűzte ki az alkotmány 9. cikkének módosítását, hogy az ország a „kollektív önvédelem” elvét kiterjessze akár megelőző csapásra is. Az elmúlt években Japán már megkezdte a fegyveres erők modernizálását: amerikai gyártmányú Tomahawk és JASSM rakéták, továbbfejlesztett hazai Type-12-es fegyverrendszerek, F–35B vadászgépekre átalakított Izumo-osztályú hajók – mindez a pacifizmus korszaka után egy új, militarizált identitás felé mutat. Tokió rekordméretű, mintegy 60 milliárd dolláros védelmi költségvetést tervez 2026-ra, és célul tűzte ki, hogy 2027-re a GDP 2 százalékát fordítsa katonai kiadásokra – pontosan azt a szintet, amelyet a NATO és Washington „hiteles elrettentésnek” nevez.



A kérdés azonban nem az, hogy Japán képes-e megerősödni, hanem az, hogy mindez valóban szuverenitást hoz-e. A fegyverrendszerek, a hírszerzési együttműködés és a stratégiai infrastruktúra túlnyomó része amerikai eredetű vagy amerikai irányítás alatt áll. A több mint 50 ezer, Japánban állomásozó amerikai katona és az okinawai bázisrendszer nem csupán katonai realitás, hanem politikai szimbólum is: Japán függetlensége ma is az amerikai ernyő alatt létezik. Takaichi kabinetje e helyzetet nem kérdőjelezi meg, hanem igyekszik „autonóm szövetségként” újracsomagolni – ám a döntések határai így is Washingtonban húzódnak meg.

Gazdasági téren sem kevésbé törékeny az „önállóság”. Japán egyszerre próbál helytállni az infláció, a stagnáló növekedés és az elöregedő társadalom szorításában. Az ország adósságállománya a GDP több mint 250 százalékát teszi ki, miközben a termelékenység és a fogyasztás alig nő. A kormány bővülő szociális kiadásokkal és családtámogatási programokkal igyekszik élénkíteni a gazdaságot, ám ezek csak tovább növelik a fiskális kockázatokat. Ráadásul Japán kereskedelmi kapcsolatai is szorosan összefonódnak az Egyesült Államokkal, amely egyszerre legfőbb partnere és legkeményebb tárgyalópartnere. Az új energiapolitika – az amerikai cseppfolyósított gáz hosszú távú vásárlásával – szintén azt mutatja: Tokió stratégiai függősége a szövetségestől tovább mélyül.

Demográfiai téren a kihívás egzisztenciális. Japán társadalma gyorsabban öregszik és zsugorodik, mint bármely más fejlett országé. A munkaerőhiány krónikussá vált, ám az ország továbbra is bezárkózik az idegen munkaerő elől. Takaichi nem mutat hajlandóságot a bevándorlási politika enyhítésére – sőt, retorikája inkább a kulturális homogenitást hangsúlyozza, miközben éppen ennek hiánya akadályozza a gazdaság újraéledését. A nacionalista politika így saját ellentmondásába ütközik: a munkaerő nélkül maradó „erős Japán” eszméje hosszú távon fenntarthatatlan.



A külpolitikai térben Tokió két pólus között próbál egyensúlyozni: Kína maradt a legnagyobb kereskedelmi partnere, az Egyesült Államok pedig a biztonsági garanciája. A két kapcsolat közti feszültség állandó – Japán Kínától profitál, miközben Washington ösztönzésére éppen ellene fegyverkezik. Ez az ellentmondás nem új, de Takaichi kormányzása alatt még nyilvánvalóbbá válik. Miközben a miniszterelnök az önállóságot hirdeti, külpolitikája és védelmi stratégiája továbbra is az amerikai érdekrendszerbe ágyazódik.



Japán ma a függetlenség illúziójának és a függőség realitásának metszéspontján áll. A szuverenitás, amelyet Takaichi vissza akar szerezni, már régen nem katonai kérdés – hanem gazdasági, demográfiai és geopolitikai egyensúlyozás egy olyan világban, ahol a döntési tér mindinkább szűkül. A miniszterelnök az önrendelkezés jelszavával lépett hivatalba, de Japán továbbra is olyan ország marad, amelynek ereje mások stratégiájából táplálkozik.



A „Felkelő Nap országa” tehát új korszakot hirdet – de fénye mögött ugyanaz az árnyék húzódik, amely hetven éve kíséri: a szuverenitás, amelyet csak engedéllyel gyakorolhat.