Női téma

Új felfedezés lehet a kulcs a férfi fogamzásgátláshoz

Amerikai kutatók feltárták, miként váltanak a spermiumok alacsony energiájú, inaktív állapotból rendkívül aktív, nagy energiájú üzemmódba, amikor megkezdik útjukat a petesejt felé. A felfedezés új utakat nyithat a meddőség kezelésében és a nem hormonális férfi fogamzásgátlás fejlesztésében.



A Michigan Állami Egyetem kutatói egy molekuláris „kapcsolót” azonosítottak, amely a spermiumok energiaháztartását szabályozza azok végső „rohamában” a petesejt felé. A Cell Metabolism folyóiratban közölt eredmény alapjaiban változtathatja meg a reprodukciós biológia megértését, és forradalmi jelentőségű lehet a férfiak számára kifejlesztett, mellékhatásmentes, nem hormonális fogamzásgátlásban.



A kutatócsoport vezetője, Melanie Balbach biokémikus szerint a spermium anyagcseréje egyedülálló abban, hogy kizárólag egyetlen célra, a megtermékenyítéshez szükséges energiatermelésre összpontosít. Az ejakuláció előtt a spermiumok nyugalmi állapotban vannak, energiafelhasználásuk minimális. Amint azonban elindulnak a női reproduktív rendszerben, drámai átalakulásokon mennek keresztül: mozgásuk gyorsabbá és erőteljesebbé válik, sejtmembránjuk pedig felkészül a petesejttel való kapcsolatfelvételre.



Balbach és kollégái a Memorial Sloan Kettering Cancer Centerrel és a Van Andel Intézettel közösen dolgoztak ki egy új kutatási módszert, amely lehetővé tette, hogy valós időben kövessék, hogyan használják fel a spermiumok a környezetükből származó glükózt. A tudósok „megfestették” a glükózmolekulákat, és speciális tömegspektrometriás eljárásokkal figyelték, miként alakulnak át az anyagcsere során. Az aktív spermiumoknál egészen más kémiai útvonalakat azonosítottak, mint az inaktívaknál – olyanokat, amelyek a glükóz gyors lebontásával és az energia robbanásszerű felszabadításával járnak.



A kutatás egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy sikerült beazonosítani az „aldoláz” nevű enzimet, amely kulcsszerepet játszik a glükóz energiává alakításában. A spermiumok nemcsak a környezetükből felvett cukrot használják, hanem saját belső tartalékaikat is mozgósítják, amikor célba veszik a petesejtet. Emellett a kutatók azt is felfedezték, hogy bizonyos enzimek forgalomirányítóként működnek: szabályozzák, mikor és milyen sebességgel áramlik a glükóz az anyagcsere-útvonalakon keresztül, hasonlóan egy városi közlekedési lámpahálózathoz, amely a forgalmat irányítja.

Balbach korábbi kutatásai már felkeltették a tudományos világ figyelmét: még a Weill Cornell Medicine-nél végzett posztdoktori munkája során bizonyította, hogy egyetlen kulcsenzim gátlásával az egerek átmenetileg terméketlenné tehetők – mellékhatások nélkül. Az új tanulmány ezt a vonalat viszi tovább, immár molekuláris részletességgel feltárva, hogyan kapcsolható be és ki a spermium „üzemanyagrendszere”.



A felfedezés jelentősége messze túlmutat a laboratóriumon. A világon minden hatodik ember küzd termékenységi problémákkal, és a spermiumok anyagcseréjének mélyebb megértése segíthet mind a diagnosztikában, mind a mesterséges megtermékenyítés hatékonyságának növelésében. Emellett a kutatás új alapokra helyezheti a férfi fogamzásgátlás fejlesztését. A jelenlegi hormonális megoldások sokszor súlyos mellékhatásokkal járnak, és nem biztosítanak gyors, „igény szerinti” terméketlenséget. Egy anyagcsere-alapú, enzimblokkoláson alapuló megközelítés viszont lehetővé tenné, hogy a férfiak ideiglenesen, biztonságosan és visszafordítható módon váljanak terméketlenné.



Balbach szerint ez az irány nemcsak tudományos, hanem társadalmi szempontból is mérföldkő lehet. Jelenleg a nem kívánt terhességek aránya világszerte meghaladja az ötven százalékot, miközben a fogamzásgátlási felelősség túlnyomórészt a nőkre hárul. Egy olyan, mellékhatásmentes, nem hormonális férfi fogamzásgátló, amely gyorsan hat és visszafordítható, új egyensúlyt teremthetne a nemek közötti reproduktív felelősségben.



A kutatás következő lépése az lesz, hogy a csapat megvizsgálja, miként működik ez a glükózalapú energiarendszer emberi spermiumokban, és hogy azonosított enzimjeik biztonságosan célba vehetők-e gyógyszeres úton. Ha a mostani eredményeket sikerül klinikailag is megerősíteni, a tudomány egy olyan úton indult el, amely nemcsak a férfi fogamzásgátlást forradalmasíthatja, hanem a termékenységi kezelések új korszakát is elhozhatja.