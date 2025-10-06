Ilyen volt egy olyan szektában felnőni, ahol a tömeges orgiák mindennaposak voltak - beszámolt a kitett nő

Erőszak

A brit író és rendező, Bexy Cameron saját gyermekkori traumáiról beszélt, amikor felidézte, milyen volt felnőni egy vallási szektában, ahol a bántalmazás, a szexuális kizsákmányolás és a lelki manipuláció mindennapos valóság volt. Az ő története nem csupán egy egyéni túlélés krónikája, hanem a szekták társadalmi és pszichológiai működésének döbbenetes lenyomata.



Cameron a hírhedt Children of God nevű vallási mozgalomban nőtt fel, amelyet később The Family International néven ismertek. Szülei az 1970-es évek elején csatlakoztak a közösséghez, abban a korszakban, amikor a „Jézus-mozgalmak” és a hippi ellenkultúra sok fiatalt vonzott a spirituális újrakezdés ígéretével. A közösség eleinte idealista eszméket hirdetett – szeretetet, közösséget, önfeláldozást –, ám hamar eltorzult: a vallásos hit és a totális kontroll összeolvadásából egy zárt, önigazoló rendszer született, amelyben a vezető szava egyenlő volt Isten akaratával.



A szekta saját, belső világa hamar elszakadt a külvilág realitásától. A közösség tagjai „Armageddon katonáiként” tekintettek magukra, akiknek célja a világvége előkészítése volt. A gyerekeket arra nevelték, hogy soha nem érik meg a felnőttkort, mert a világ hét éven belül elpusztul – így az oktatás és a jövőtervezés értelmetlennek számított. A mindennapi életet kemény fizikai munka, éhezés és alvásmegvonás jellemezte, miközben a gyerekekre hárult a háztartás és a kisebb testvérek gondozása.



A szekta belső rendjét a pszichológiai manipuláció finom, de következetes eszközei tartották fenn. A gyerekek tudatát már korán áthatotta a bűntudat, a félelem és az engedelmesség dogmája. Cameron szerint a közösségben az identitás nem egyéni fejlődés eredménye volt, hanem egy ideológiai sémába erőltetett szerep: „katonák az Úr szolgálatában”, akiknek minden gondolatát és tettét a vezető „isteni üzenetei” irányították. Ez a fajta mentális kondicionálás mély pszichés nyomokat hagyott – az önértékelés hiányát, a döntésképtelenséget és a külvilággal szembeni bizalmatlanságot.

A szekták egyik legpusztítóbb hatása a normalitás átírása. Cameron számára a testi bántalmazás és a nyilvános megalázás ugyanúgy a mindennapok része volt, mint a közösségi szexuális rítusok, amelyeket a vezetők „spirituális gyakorlásként” állítottak be. A nők és lányok testét vallási köntösbe bújtatott prostitúcióra kényszerítették, a „flirty fishing” nevű gyakorlat keretében – a szeretet hirdetésének álcájában. Az így létrejövő környezetben a gyerekek számára a határok fogalma teljesen feloldódott: a test, a lélek és az intimitás elveszítette eredeti jelentését.



Az egyik legdrámaibb pillanatot Cameron akkor élte át, amikor egy újságírót beengedtek a közösségbe. A szektatagokat előre kiképezték a válaszaikra, de a férfi mégis másképp viselkedett: emberként beszélt velük, megkérdezte, mik szeretnének lenni, ha felnőnek – egy olyan kérdést, amelyet addig soha senki nem tett fel nekik. Ez a találkozás volt az első repedés a belső falakon. A fiatal lányban lassan ébredt fel az önálló gondolkodás, az a belső hang, amely addig el volt fojtva a közösségi akarat zajában.



A menekülés azonban nem hozott azonnali szabadságot. Miután a szektából kizárták, Cameron az utcán találta magát, gyökértelenül, támogatás nélkül. A társadalom peremén újra kellett tanulnia mindazt, amit mások gyerekkorban természetesnek vesznek: bizalmat, kapcsolatokat, döntéshozatalt. Sok társa nem tudta feldolgozni a múltat – ahogy ő fogalmazott, sok lány, aki elhagyta a közösséget, a tanult mintákat ismételve a szexmunkában kötött ki.



Cameron története nem csupán a vallási szélsőségek kritikája, hanem mély társadalomlélektani tanulság is. Rávilágít arra, hogy az emberi elme milyen sebezhető, ha izolált közegben él, ahol a hatalom egyetlen narratívája váltja fel a valóság sokszínűségét. A szekták működésének alapja nem pusztán vallási fanatizmus, hanem a pszichológiai függés kialakítása: a szeretet ígéretével tartják fenn az engedelmességet, miközben fokozatosan lebontják az egyén autonómiáját.



Ma Cameron íróként és rendezőként dolgozik, műveiben pedig a kollektív manipuláció és a traumafeldolgozás kérdéseit vizsgálja. Saját életútja arról tanúskodik, hogy a pszichés kontrollból való szabadulás nem egyszeri esemény, hanem hosszú, önismereti folyamat. Ahogy ő fogalmazta: „A szekta elhagyása nem azt jelenti, hogy azonnal szabad vagy – csak azt, hogy végre elkezdheted megtanulni, ki vagy valójában.”



Az ő története emlékeztet arra, hogy a társadalmi elszigeteltség, a hatalmi visszaélés és a pszichológiai függés bármilyen közösségben megjelenhet – vallási, politikai vagy akár családi keretek között is. És hogy a legnagyobb bátorság sokszor nem a menekülésben, hanem az önazonosság visszaszerzésében rejlik.