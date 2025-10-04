Kultúra

Végleg pont kerülhet a Nirvana lemezborító körüli pereskedésre

Újabb bírósági döntés született az ikonikus Nevermind album borítója ügyében: a Nirvana egykori tagjai ismét megnyerték a pert Spencer Eldennel szemben, aki már több mint három éve próbálta elérni, hogy az 1991-es lemezborítót gyermekpornográfiának minősítsék. Az amerikai bíróság most másodszor is elutasította a keresetét, kimondva, hogy a fotó semmilyen formában nem tekinthető szexuálisan kifejezőnek.



A Nevermind minden idők egyik legmeghatározóbb rocklemeze, amely több mint 30 millió példányban kelt el világszerte, és generációkat határozott meg. A borítón a négy hónapos Spencer Elden látható, amint meztelenül úszik egy medencében, miközben egy dollárbankó lóg előtte egy horogra akasztva. A kép a kapitalizmus kritikájaként vált legendássá, azonban Elden az utóbbi években azt állította, hogy a felvétel „szexuális kizsákmányolást” jelentett, és hogy neve örökre összefonódott ezzel a traumával.



Elden először 2021-ben nyújtott be keresetet a zenekar élő tagjai, Dave Grohl és Krist Novoselic, valamint Kurt Cobain özvegye, Courtney Love, továbbá a fotós Kirk Weddle ellen, fejenként legalább 150 ezer dollár kártérítést követelve. Az ügyet azonban az Egyesült Államok kerületi bírája, Fernando Olguin már akkor elutasította, mivel a kereset túl későn, a tízéves elévülési határidő után érkezett. Az ítélet ugyanakkor nem tért ki arra, hogy a vádak tartalmilag megalapozottak-e.



Miután egy fellebbviteli bíróság újra megnyitotta az ügyet, Elden 2022-ben ismét pert indított, de Olguin kedden ismételten elutasította a keresetet. Indoklásában úgy fogalmazott: semmilyen ésszerű esküdtszék nem tekinthetné pornográfnak a Nevermind borítóját, amely szerinte sokkal inkább egy „családi fotóra hasonlít, amelyen egy kisgyermek fürdik”. A bíró hangsúlyozta, hogy sem a póz, sem a beállítás, sem a kontextus nem utal szexuális jellegre, így a felvétel nem minősülhet tiltott tartalomnak.

A Nirvana ügyvédje, Bert Deixler a döntés után közleményben üdvözölte az ítéletet, és kijelentette, hogy „örömmel fogadják, hogy a bíróság véget vetett ennek az alaptalan pereskedésnek, és megszabadította ügyfeleiket a hamis vádak terhétől.” Elden jogi képviselete ugyanakkor jelezte, hogy nem adja fel: a Rolling Stone-nak nyilatkozva azt mondták, „tiszteletben tartják a döntést, de nem értenek vele egyet”, és fellebbezést terveznek. Mint fogalmaztak, amíg a szórakoztatóipar „a profitszerzést a gyermekek magánéletének, beleegyezésének és méltóságának védelme elé helyezi”, addig folytatják a küzdelmet a tudatosság és a felelősségvállalás érdekében.



A Nevermind borítója több mint harminc éve kulturális szimbólum, amely egyszerre jelképezi a grunge mozgalom szabadságát és az amerikai fogyasztói társadalom kritikáját. A mostani ítélet minden valószínűség szerint lezárja az egyik leghosszabb ideje húzódó, popkulturális vonatkozású jogi vitát – legalábbis addig, amíg Elden ügyvédei ismét bíróság elé nem viszik az ügyet.