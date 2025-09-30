Szerelem
Egyre nagyobb vitákat váltanak ki az unokatestvér-házasságok
Az Egyesült Királyság egészségügyi hatósága azzal érvelt, hogy az ilyen kapcsolatok "erősebb kiterjesztett családi támogatási rendszereket és gazdasági előnyöket" kínálnak.2025.09.30 10:35ma.hu
Az Egyesült Királyságban ismét heves vita bontakozott ki az unokatestvér-házasságok társadalmi és egészségügyi hatásairól, miután a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) egy szakmai anyagban a gyakorlat lehetséges előnyeire is rámutatott. A kérdés azonban túlmutat az orvosi kockázatokon: a társadalmi normák, kulturális gyakorlatok és politikai állásfoglalások találkozásáról van szó, amely érzékenyen érinti a bevándorló közösségeket, a család intézményét és a közösségi szolidaritást is.
A rokoni házasságok az Egyesült Királyságban évszázadok óta legálisak, miután VIII. Henrik a 16. században lazította a rokonsági szabályokat, hogy feleségül vehesse Anne Boleyn unokatestvérét, Catherine Howardot. Azóta a jogszabályok tiltják a szülők, gyermekek és testvérek közötti kapcsolatokat, de nem zárják ki az elsőfokú unokatestvérek közötti házasságokat. Bár a gyakorlat leginkább bizonyos kulturális és etnikai közösségekben jellemző, a brit társadalom egészét érintő vitává vált, különösen az utóbbi évtizedekben, amikor a genetikai kockázatok nyilvánosságot kaptak.
A legutóbbi vitát az váltotta ki, hogy az NHS genomikai oktatási programja egy cikkben nemcsak a hátrányokat, hanem a lehetséges előnyöket is bemutatta. A dokumentum kiemelte, hogy az unokatestvér-házasságok erősíthetik a családi támogatórendszereket, gazdasági biztonságot adhatnak, és közösségi kohéziót teremthetnek. Ezzel szemben az egészségügyi kockázatokat – a veleszületett rendellenességek fokozott esélyét – olyan tényezőkkel hasonlította össze, mint a késői gyermekvállalás vagy a dohányzás és alkoholfogyasztás terhesség alatt.
Ez a megközelítés azonban felháborodást keltett. Kritikusok szerint a genetikai kockázatok nem relativizálhatók, és az NHS-nek inkább a veszélyek tudatosítását kellene hangsúlyoznia. Több személyes történet is megerősítette a társadalmi aggodalmakat: Aisha Ali-Khan például három testvérét veszítette el fiatalon, és mindezt szülei unokatestvér-házasságára vezeti vissza. Más civil szervezetek, például a Freedom Charity, szintén hangsúlyozták, hogy az ilyen kapcsolatok gyermekvédelmi kockázatokat hordozhatnak.
A politikai színtéren a vita még élesebb. Richard Holden konzervatív képviselő törvényjavaslatot terjesztett elő az unokatestvér-házasságok betiltására, arra hivatkozva, hogy ezek veszélybe sodorják a gyermekek egészségét és a társadalmi integrációt is hátráltatják. A kormány egyelőre elutasítja a tiltás gondolatát, inkább genetikai tanácsadással és oktatással kívánja kezelni a helyzetet. Az ellenzők szerint azonban a jogi szigorítás hiánya kulturális engedékenységet jelez, amely hosszú távon társadalmi feszültségeket kelthet.
A vita mögött végső soron egy mélyebb szociológiai kérdés húzódik meg: hogyan viszonyuljon egy modern, multikulturális társadalom a hagyományos családszerkezetekhez és kulturális gyakorlatokhoz, ha azok egészségügyi kockázatokkal járnak? Az unokatestvér-házasságok támogatói a közösségi szolidaritást és a gazdasági biztonságot hangsúlyozzák, míg ellenzői az egyéni egészség és a társadalmi integráció védelmét tartják elsődlegesnek. Az NHS álláspontja szerint a tiltás helyett az oktatás és a tájékoztatás jelenthet hosszú távú megoldást, de a politikai nyomás és a közvélemény erősödő kritikája arra utal, hogy a vita egyre inkább a kulturális identitás és a társadalmi kohézió kérdéséről szól.
