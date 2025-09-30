Szerelem

Egyre nagyobb vitákat váltanak ki az unokatestvér-házasságok

Az Egyesült Királyság egészségügyi hatósága azzal érvelt, hogy az ilyen kapcsolatok "erősebb kiterjesztett családi támogatási rendszereket és gazdasági előnyöket" kínálnak.

Az Egyesült Királyságban ismét heves vita bontakozott ki az unokatestvér-házasságok társadalmi és egészségügyi hatásairól, miután a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) egy szakmai anyagban a gyakorlat lehetséges előnyeire is rámutatott. A kérdés azonban túlmutat az orvosi kockázatokon: a társadalmi normák, kulturális gyakorlatok és politikai állásfoglalások találkozásáról van szó, amely érzékenyen érinti a bevándorló közösségeket, a család intézményét és a közösségi szolidaritást is.



A rokoni házasságok az Egyesült Királyságban évszázadok óta legálisak, miután VIII. Henrik a 16. században lazította a rokonsági szabályokat, hogy feleségül vehesse Anne Boleyn unokatestvérét, Catherine Howardot. Azóta a jogszabályok tiltják a szülők, gyermekek és testvérek közötti kapcsolatokat, de nem zárják ki az elsőfokú unokatestvérek közötti házasságokat. Bár a gyakorlat leginkább bizonyos kulturális és etnikai közösségekben jellemző, a brit társadalom egészét érintő vitává vált, különösen az utóbbi évtizedekben, amikor a genetikai kockázatok nyilvánosságot kaptak.



A legutóbbi vitát az váltotta ki, hogy az NHS genomikai oktatási programja egy cikkben nemcsak a hátrányokat, hanem a lehetséges előnyöket is bemutatta. A dokumentum kiemelte, hogy az unokatestvér-házasságok erősíthetik a családi támogatórendszereket, gazdasági biztonságot adhatnak, és közösségi kohéziót teremthetnek. Ezzel szemben az egészségügyi kockázatokat – a veleszületett rendellenességek fokozott esélyét – olyan tényezőkkel hasonlította össze, mint a késői gyermekvállalás vagy a dohányzás és alkoholfogyasztás terhesség alatt.



Ez a megközelítés azonban felháborodást keltett. Kritikusok szerint a genetikai kockázatok nem relativizálhatók, és az NHS-nek inkább a veszélyek tudatosítását kellene hangsúlyoznia. Több személyes történet is megerősítette a társadalmi aggodalmakat: Aisha Ali-Khan például három testvérét veszítette el fiatalon, és mindezt szülei unokatestvér-házasságára vezeti vissza. Más civil szervezetek, például a Freedom Charity, szintén hangsúlyozták, hogy az ilyen kapcsolatok gyermekvédelmi kockázatokat hordozhatnak.

A politikai színtéren a vita még élesebb. Richard Holden konzervatív képviselő törvényjavaslatot terjesztett elő az unokatestvér-házasságok betiltására, arra hivatkozva, hogy ezek veszélybe sodorják a gyermekek egészségét és a társadalmi integrációt is hátráltatják. A kormány egyelőre elutasítja a tiltás gondolatát, inkább genetikai tanácsadással és oktatással kívánja kezelni a helyzetet. Az ellenzők szerint azonban a jogi szigorítás hiánya kulturális engedékenységet jelez, amely hosszú távon társadalmi feszültségeket kelthet.



A vita mögött végső soron egy mélyebb szociológiai kérdés húzódik meg: hogyan viszonyuljon egy modern, multikulturális társadalom a hagyományos családszerkezetekhez és kulturális gyakorlatokhoz, ha azok egészségügyi kockázatokkal járnak? Az unokatestvér-házasságok támogatói a közösségi szolidaritást és a gazdasági biztonságot hangsúlyozzák, míg ellenzői az egyéni egészség és a társadalmi integráció védelmét tartják elsődlegesnek. Az NHS álláspontja szerint a tiltás helyett az oktatás és a tájékoztatás jelenthet hosszú távú megoldást, de a politikai nyomás és a közvélemény erősödő kritikája arra utal, hogy a vita egyre inkább a kulturális identitás és a társadalmi kohézió kérdéséről szól.