Erőszak

Angel Shot Magyarországon - életet mentett egy segélykérő koktél a Billognak köszönhetően

A Pest megyei étteremben valóra vált az, amiről eddig sokan csak elméletben beszéltek. A "segélykérő koktélként" ismert Angel Shot kampány első hazai esete történt meg a napokban: egy bántalmazott, vérző szájjal érkező 17 éves lányt így sikerült biztonságba helyezni. 2025.09.27 20:00 ma.hu

Az Angel Shot kezdeményezés lényege, hogy az itallapokon szereplő, valójában nem létező koktél megrendelése egy jelzés a pultosoknak: azonnal segítségre van szükség. A Billog nevű hamburgerezőben hónapok óta szerepel az ital a kínálatban, de most először fordult elő, hogy valaki éles helyzetben rendelte meg. A történet szerint egy törzsvendég vette észre a buszmegállóban, hogy egy férfi üvöltve rúg egy fiatal lányt. Kézen fogta az áldozatot, és azonnal a vendéglátóhelyre vitte, tudva, hogy ott komolyan veszik majd a jelzést.



A lány fizikailag és lelkileg is rossz állapotban volt, kiderült, hogy napok óta bezárva tartotta bántalmazója. A személyzet lélekjelenlétéről tanúskodik, hogy azonnal értesítették a rendőrséget, miközben étellel és itallal próbálták erősíteni a lányt, aki szinte éhezve érkezett. A kiérkező mentők javaslatára egy cukros üdítőt is kapott, majd kórházba szállították. A rendőrök megkezdték az eljárást, az étterem vezetője pedig az áldozatsegély telefonszámát és némi készpénzt adott a fiatal lánynak, jelezve, hogy bármikor visszatérhet, ha biztonságra vagy támogatásra van szüksége.



A Billog közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a nap igazi hősei azok a civilek voltak, akik nem fordították el a fejüket, amikor bántalmazást láttak, valamint az étterem munkatársai, akik pontosan tudták, mit kell tenni. Bár a bejegyzés szerzője hangsúlyozta, hogy a lány megpróbáltatásai ezzel korántsem értek véget, az eset rávilágít: az Angel Shot kampány működik, és adott esetben életmentő lehet.

A történet egyszerre ad reményt és okoz szomorúságot. Reményt, mert bizonyítja, hogy a társadalmi felelősségvállalás és a civil kiállás valódi változást hozhat, és szomorúságot, mert emlékeztet arra, hogy Magyarországon is sok fiatal él abban a veszélyben, hogy bántalmazás áldozatává válik. A kérdés, amely az étterem vezetőjét is foglalkoztatja, így továbbra is nyitva marad: mi történik ezekkel a gyerekekkel másnap, amikor már nincs mellettük egy segítő vendég vagy egy éber pultos?