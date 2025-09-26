Alaptörvény
Szlovákia alkotmányba foglalta a két nemet
Újabb ütközési pont Brüsszellel.2025.09.26 08:52ma.hu
A pozsonyi parlament elsöprő többséggel fogadta el azt az alkotmánymódosítást, amely kimondja: csak két nem létezik, férfi és nő. A döntés novembertől lép hatályba, és komoly vitát ígér Szlovákia és az Európai Unió között, amely a nemi identitás elismerését és az LMBTQ-jogok védelmét tekinti alapvető értéknek.
A törvényhozásban 99 jelenlévő képviselőből 90 támogatta a változtatást, amelyet a kormányzó Robert Fico miniszterelnök a „brüsszeli progresszív ideológia” elleni pajzsként mutatott be. Az új rendelkezések túlmutatnak a nemi kategóriák szűkítésén: csak házaspárok számára teszik lehetővé az örökbefogadást, tiltják a béranyaságot, ugyanakkor előírják a nők és férfiak közötti egyenlő bérezést.
A kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt közleményében úgy fogalmazott, hogy a szavazás bizonyítja: „az értelem, az értékek és az elvek még az Európai Unión belül is győzedelmeskedhetnek.” A kritikusok ezzel szemben arra figyelmeztetnek, hogy az alkotmánymódosítás sérti a nemzetközi emberi jogi normákat, és jogfosztottá teszi a transznemű, interszex és nem bináris embereket.
A szlovák lépés illeszkedik egy régiós tendenciába. Magyarország már korábban az „születési nemhez” kötötte a jogi nem meghatározását, és a gyermekek testi-lelki fejlődésének elsőbbségét emelte ki más jogokkal szemben. A folyamat azonban messzebbre is mutat: Donald Trump amerikai elnök idei beiktatási beszédében szintén kijelentette, hogy „csak két nem létezik”, majd szövetségi hivatalait utasította a nem bináris identitások figyelmen kívül hagyására. Oroszország pedig tavaly betiltotta a nemváltó műtéteket és a „nem hagyományos nemi ideológia” terjesztését, a Legfelsőbb Bíróság pedig 2023-ban terrorista szervezetnek minősítette a „nemzetközi LMBT-mozgalmat”.
Míg Moszkva és Washington nem foglalta alkotmányba a két nem elvét, Pozsony és Budapest egyértelműen jogi szinten rögzítette. Ez nemcsak ideológiai, hanem jogi konfrontációhoz is vezethet az Európai Unióval, amely világosan leszögezi: a közösségi jog elsőbbséget élvez a tagállami szabályokkal szemben. Szlovákia így nemcsak belpolitikai irányt jelöl ki, hanem újabb frontot is nyit a Brüsszellel folytatott küzdelemben, amely várhatóan a következő hónapokban válik élesebbé.
