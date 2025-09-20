Fogyókúra

Tabletta formában is hatásosnak bizonyult az Ozempic hatóanyaga

Egy nagyszabású klinikai vizsgálat eredményei szerint a naponta szedhető semaglutid tabletta hasonló mértékű fogyást és egészségügyi előnyöket biztosít, mint az eddig csak injekció formájában elérhető készítmények. A gyógyszer FDA-engedélyezése még az idén megtörténhet.



A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent OASIS-4 vizsgálat áttörést jelenthet az elhízás kezelésében. A kutatásban 307, cukorbetegség nélküli, túlsúlyos vagy elhízott felnőtt vett részt négy ország 22 klinikai központjában. A résztvevők kétharmada napi 25 mg semaglutid tablettát kapott, míg a kontrollcsoport placebót, mindkét csoport életmódbeli tanácsadással kiegészítve. A kezelés 64 hétig tartott, amelyet egy hét hetes követési időszak zárt le.



Az eredmények figyelemre méltóak. A semaglutidot szedő betegek átlagosan testsúlyuk 16,6%-át veszítették el a vizsgálat végére, szemben a placebocsoport mindössze 2,7%-ával. A tablettát szedők harmada elérte a 20%-os súlycsökkenést, míg a placebót szedők alig 3%-a. A hatás statisztikailag és klinikailag is jelentős volt, és a fizikai állapot javulását, valamint kardiovaszkuláris kockázati tényezők mérséklődését is kimutatták.



A készítmény mellékhatásprofilja összhangban volt az injekciós formáéval: leggyakrabban enyhe vagy közepes mértékű, átmeneti emésztőrendszeri panaszok – hányinger és hányás – fordultak elő. Súlyos mellékhatások ritkábban jelentkeztek a tablettát szedőknél, mint a placebót kapóknál.



A vizsgálat vezető kutatója, Sean Wharton hangsúlyozta: a semaglutid orális formája nemcsak az eddig bizonyított hatékonyságot és biztonságosságot erősíti meg, hanem lehetővé teszi, hogy azok is elkezdhessék a kezelést, akik eddig idegenkedtek az injekciós terápiától. Ez különösen fontos, mivel az Egyesült Államokban az elhízással élő emberek kevesebb mint 2%-a kap gyógyszeres terápiát.



A Novo Nordisk februárban nyújtotta be az FDA-hoz az engedélykérelmet a napi egyszer szedhető semaglutid tablettára, amely az első orális GLP-1 receptoragonista lehet az elhízás kezelésére. A döntés év végére várható, a gyártás már elindult az Egyesült Államokban.



Szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: a vizsgálatból kizárták a cukorbetegeket, így a hatásosság és a biztonságosság ebben a betegcsoportban további kutatást igényel. Emellett hosszabb távú követésre is szükség lesz annak megértéséhez, hogy a fogyás mennyire fenntartható a kezelés befejezése után.



Ha a gyógyszer megkapja az engedélyt, az elhízás kezelésének egyik legfontosabb mérföldköve lehet: a betegek immár nemcsak injekcióban, hanem tabletta formájában is hozzájuthatnak a modern terápiához, amely a jelenlegi kutatások szerint tartós és jelentős súlycsökkentést tesz lehetővé.