Giorgio Armani: a divat örök eleganciájának mestere távozott

Kilencvenegy éves korában elhunyt Giorgio Armani, az olasz divat ikonikus alakja, aki közel öt évtizeden át határozta meg a modern elegancia fogalmát. A világ egyik legismertebb tervezője szeptember 4-én, otthonában, szerettei körében hunyt el, hónapokig tartó lábadozás után. 2025.09.04 20:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Armani neve összeforrt a letisztult vonalakkal, a kifinomult minimalizmussal és a szabásművészet tökéletességével. Olaszországban tiszteletteljesen „Re Giorgio”-ként, vagyis Giorgio királyként emlegették, aki nemcsak a kollekciók minden részletét felügyelte, hanem a kifutóra lépő modellek frizuráját is saját kezűleg igazította meg, hogy minden a lehető legtökéletesebb legyen. Divatbirodalma évi 2,7 milliárd dolláros bevételt termelt, miközben globális szimbólummá vált az időtlen stílus és a visszafogott luxus jegyében.



Pályája nem a divat világában indult. 1934-ben született Piacenzában, orvosi tanulmányokat folytatott és katonai szolgálatot teljesített, mielőtt 1957-ben a milánói La Rinascente áruház kirakatrendezőjeként elkezdte pályáját a divatiparban. Innen vezetett útja a haute couture legfényesebb csillagai közé, és Milánót az olasz divat fővárosaként erősítette meg.



Munkásságát nemzetközi szinten is elismerték. Számos díjjal és kitüntetéssel jutalmazták, köztük az Olasz Köztársaság Érdemrendjének nagy tiszti fokozatával és az Amerikai Divattervezők Tanácsának életműdíjával. Emellett humanitárius szerepvállalása is meghatározó volt: az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának jószolgálati nagyköveteként is szolgált.



Armani halálával nem csupán egy legendás tervezőt veszített el a világ, hanem egy olyan alkotót, aki generációk számára formálta át a divat nyelvét. Öröksége azonban tovább él minden egyes tökéletes szabásvonalban és abban az eszmében, hogy a valódi elegancia sosem hivalkodó, hanem örökérvényű.