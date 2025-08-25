Erőszak
Letartóztatták a lúgos támadó sértettjét megöléssel fenyegető férfit
A kényszerintézkedésből való szabadulását követően a gyanúsított nem hagyott fel a sértett bántalmazásának szándékával, és elhatározta, hogy megöli a nőt.2025.08.25 16:30MTI
Egy hónapra, szeptember 22-ig elrendelte a lúgos támadás sértettjét megöléssel fenyegető férfi letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölte ki - közölte a Fővárosi Törvényszék.
Azt írták: a megalapozott gyanú szerint a férfi évek óta különböző módokon fejezte ki a "lúgos támadás" miatt indult büntetőügyben született ítélettel szembeni ellenérzését, téves meggyőződését, valamint az ügy sértettje iránt érzett haragját a nő és annak családtagjai, barátai felé. A férfi ellen - erőszakos, fenyegető fellépése miatt - több büntetőeljárás is indult, az egyik ilyen eljárásban le is tartóztatták.
A kényszerintézkedésből való szabadulását követően a gyanúsított nem hagyott fel a sértett bántalmazásának szándékával, és elhatározta, hogy megöli a nőt. Augusztus 19-én délután a férfi elment a nő lakásához, és a kaputelefonon keresztül halálosan megfenyegette őt.
A közlés szerint a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén emberölés előkészületének bűntette megállapítására lehet alkalmas.
A bíróság álláspontja szerint a férfit korábbi elítélései és az ellene folyamatban lévő eljárások sem tartották vissza attól, hogy ismételten személy elleni erőszakos bűncselekményt kövessen el a sértettel szemben, továbbá korábban a vele szemben elrendelt távoltartás szabályait is megszegte, így az önkéntes jogkövetés esetében nem valószínűsíthető.
A bíróság a bűnismétlés veszélyét megállapította, mivel megalapozottan lehet tartani attól, hogy kényszerintézkedés hiányában a férfi a tervezett bűncselekményt véghez vinné, vagy más, személy elleni erőszakos bűncselekményt követne el.
A bíróság úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag letartóztatással biztosíthatók a férfi esetében, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi pszichiátriai kezelése szükséges, ezért a letartóztatást az IMEI-ben rendelte el.
A végzés nem végleges.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:00 Havazott Szentpéterváron
- 20:47 Gulyás Gergely: szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel
- 18:43 Devizakárosultak - Határozatképtelen volt a parlament rendkívüli ülése
- 16:30 Letartóztatták a lúgos támadó sértettjét megöléssel fenyegető férfit
- 14:21 Öt újságíró halt meg a gázai kórház elleni izraeli légicsapásban
- 12:07 Ukrajna katonai figyelmeztetést adott ki Fehéroroszországnak
- 8:15 Vasfegyelem az utcákon - Már több mint ötszáz embert vettek őrizetbe Washingtonban
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06