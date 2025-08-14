Női téma
Két hétig nem tudta Renner Erika, hogy szabadon engedték zaklatóját
Súlyos kérdéseket vet fel az áldozatvédelem helyzete.2025.08.14 12:36ma.hu
Renner Erika, a lúgos támadás túlélőjeként ismert áldozat, csak két héttel később értesült arról, hogy szabadon engedték zaklatóját, R. Lászlót. A férfi letartóztatását a IX. kerületi ügyészség szüntette meg, miután egy elmeorvos-szakértő arra jutott, hogy nem képes felismerni tettei következményeit, így a bíróság a büntetőeljárást is megszüntette. A döntés automatikusan megszüntette a korábban elrendelt távoltartási végzést, és mivel új végzés egyelőre nincs, Renner jelenleg jogi védelem nélkül maradt. Elmondása szerint ez azt jelenti, hogy zaklatója most büntetlenül közeledhet hozzá, miközben a hatóságok nem nyújtanak számára érdemi védelmet. R. Lászlót májusban vették őrizetbe, miután megszegte a távolságtartási végzést, és két nappal korábban a tárgyalóteremben is rátámadt. Renner szerint a történtek újra rávilágítanak arra, hogy Magyarországon nincs hatékony áldozatvédelmi rendszer, és az érintettek sokszor magukra maradnak a jogi és fizikai fenyegetettség árnyékában. Az eset különösen aggasztó, hiszen egy korábban már súlyos bűncselekmény áldozatáról van szó, aki most ismét védtelenül szembesülhet a zaklatója jelentette veszéllyel.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:00 Erőszakba torkolltak az országos tüntetések Szerbiában
- 17:05 Rejtélyes haláleset és erőszakos támadások árnyékolják be a XI. kerületet
- 16:58 A férfiak és a nők eltérő módon emlékeznek vissza a hibáikra - új tanulmány
- 14:54 Vörös festékkel öntötték le a magyar nagykövetség kerítését Orbán kijelentése miatt
- 12:36 Két hétig nem tudta Renner Erika, hogy szabadon engedték zaklatóját
- 10:10 Augusztus 20. - Több mint 45 ezer pirotechnikai effekt lesz a tűzijátékon
- 8:06 BKK: a vártnál rosszabb a Flórián tér déli hídjának műszaki állapota
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06