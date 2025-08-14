Női téma

Két hétig nem tudta Renner Erika, hogy szabadon engedték zaklatóját

Renner Erika, a lúgos támadás túlélőjeként ismert áldozat, csak két héttel később értesült arról, hogy szabadon engedték zaklatóját, R. Lászlót. A férfi letartóztatását a IX. kerületi ügyészség szüntette meg, miután egy elmeorvos-szakértő arra jutott, hogy nem képes felismerni tettei következményeit, így a bíróság a büntetőeljárást is megszüntette. A döntés automatikusan megszüntette a korábban elrendelt távoltartási végzést, és mivel új végzés egyelőre nincs, Renner jelenleg jogi védelem nélkül maradt. Elmondása szerint ez azt jelenti, hogy zaklatója most büntetlenül közeledhet hozzá, miközben a hatóságok nem nyújtanak számára érdemi védelmet. R. Lászlót májusban vették őrizetbe, miután megszegte a távolságtartási végzést, és két nappal korábban a tárgyalóteremben is rátámadt. Renner szerint a történtek újra rávilágítanak arra, hogy Magyarországon nincs hatékony áldozatvédelmi rendszer, és az érintettek sokszor magukra maradnak a jogi és fizikai fenyegetettség árnyékában. Az eset különösen aggasztó, hiszen egy korábban már súlyos bűncselekmény áldozatáról van szó, aki most ismét védtelenül szembesülhet a zaklatója jelentette veszéllyel.