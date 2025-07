Bulvár

Oroszország parfümöket készít a technológiai szuverenitás és az orosz mindennapi élet illataival

2025.07.23 12:22 ma.hu

Moszkvában különleges illatkreációk születtek, amelyek nem csupán az illatszerek piacán képviselnek újdonságot, hanem egyúttal a technológiai szuverenitás eszméjét és az orosz mindennapok világát is illatként ragadják meg. A fővárosi önkormányzat támogatásával működő helyi vállalkozások a hagyományos és modern elemek ötvözésével hoznak létre olyan illatokat, amelyek túlmutatnak a parfüm klasszikus funkcióján: kulturális, gazdasági és iparpolitikai üzenetet is hordoznak.



A projekt mögött álló VDOHNI nevű moszkvai illatmárka együttműködésben a D. I. Mengyelejev Orosz Vegyipari-Technológiai Egyetemmel, valamint a számítástechnikai eszközöket gyártó Inferit OS (a Softline csoport tagja) szakértőivel, egy olyan összetett, többrétegű illatot fejlesztett ki, amely a technológiai ipar világát jeleníti meg – az autonóm fejlesztések megbízhatóságát, a hagyomány és jövő közti egyensúlyt, valamint a digitális korszak sajátos atmoszféráját. Az illat célja, hogy érzékszervi szinten is közvetítse a technológiai önállóság fogalmát, amellyel Oroszország egyre erőteljesebben pozícionálja magát a globális IT-szektorban.



A különleges parfüm nemcsak hagyományos kiszerelésben lesz elérhető: vállalati rendezvényeken, bemutatóstandokon is használni fogják, valamint az Inferit egyes eszközeibe aromamatrica formájában be is építik. Ez az innovatív megközelítés új távlatokat nyit a marketing és termékélmény területén, hiszen az illatok révén közvetített márkaértékek és nemzeti identitáselemek olyan területekre is eljutnak, ahol korábban ezek nem jelentek meg.



A projekt nemcsak a kreatív ipar és a technológiai szektor metszéspontján hoz létre értéket, hanem a városi iparpolitika új irányát is jelzi: Moszkva támogatási rendszerei lehetővé teszik, hogy a helyi gyártók modern berendezésekkel bővítsék kapacitásaikat, és olyan termékeket hozzanak létre, amelyek kulturális és gazdasági szinten is exportképesek lehetnek. Az orosz fővárosban tehát az illatokon keresztül egy új típusú ipari öntudat formálódik, amely a hagyományos nemzeti jellemzőket és a jövő technológiáit egyaránt ünnepli.