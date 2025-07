Női téma

A Pennsylvaniai Egyetem törli a transznemű sportolók női versenyeken elért eredményeit

A Pennsylvaniai Egyetem törli a transznemű sportolók női versenyeken elért eredményeit az intézmény könyveiből, valamint megfosztja őket címeiktől és elnézést kér az érintett női versenyzőktől - az erről szóló megállapodást a Trump-adminisztráció jelentette be kedden.



Az oktatási minisztérium közleménye szerint a februárban indult kormányzati vizsgálat eredményeként az elit egyetem vállalta, hogy mindenben teljesíti a nemi alapú diszkrimináció tilalmáról szóló, 1972-ből származó oktatási jogszabály rendelkezéseit (Title IX).



A 2021-22-es tanulmányi évben a Pennsylvaniai Egyetem színeiben versenyzett a nők között a férfinak született, transznemű Lia Thomas úszó, aki számos versenyen ért el győzelmet, az amerikai egyetemi bajnokságban bajnoki címig jutott, és több női egyetemi úszórekordot is megdöntött. A sportoló a korábbi években még férfiként versenyzett.



Nők közötti szereplése egyes csapattársai és versenytársai részéről tiltakozások sorához vezetett.



A Pennsylvaniai Egyetem (University of Pennsylvania - UPenn) és az oktatási minisztérium megállapodása alapján az intézmény több intézkedést is vállalt jóvátételként. Ezek között szerepel, hogy visszaállítanak minden korábbi rekordot és megfosztják a női versenyeken szerzett címeiktől és eredményeiktől a biológiai értelemben férfinak született sportolókat.



Az egyetem bocsánatkérő levélben is megkeresi a hátrányt szenvedett női sportolókat.



Az UPenn azt is vállalta, hogy nyilvános közleményben nyilvánítja ki, hogy a Title IX rendelkezése alapján a jövőben nem teszi lehetővé a biológiailag férfinak született transznemű sportolók számára, hogy nők között versenyezzenek - olvasható az oktatási minisztérium tájékoztatójában.



A megállapodás tényét az egyetem közleményben erősítette meg, amiben a kérdést "komplexnek" nevezik. A közlemény rámutat, hogy ugyan a 2021-22-es évben az egyetem belső sportszabályzata megegyezett az Egyesült Államok legnagyobb egyetemi sportszövetségének (NCAA) versenyszabályaival, ugyanakkor elismeri, hogy a szabályok egyes egyetemi sportolókat hátrányosan érintettek, amiért elnézést kérnek.



Linda MacMahon oktatási miniszter közleménye szerint a Pennsylvaniai Egyetem Donald Trump elnök ösztönzésére vállalta az együttműködést és kötött megállapodást az ellene zajló vizsgálat lezárása érdekében.



A Trump-adminisztráció márciusban már 175 millió dollár a Pennsylvaniai Egyetemnek szánt szövetségi támogatást fagyasztott be.