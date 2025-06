Női téma

Végvári Janka lett Magyarország Szépe

2025.06.22 22:03 MTI

Végvári Janka lett Magyarország Szépe, a két udvarhölgynek Veress Esztert és Csapó Dorka Katát választotta a szakmai zsűri a verseny vasárnap esti döntőjében.



A Duna csatorna által közvetített eseményen a Közönségdíjat Tokodi Doroti vette át, a Miss Charity alverseny győztese Végvári Janka lett.



A zsűri szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző Végvári Janka fejére került a korona; a 17 éves mosonmagyaróvári, emelt angol tagozatos gimnáziumi tanuló egy éven át viselheti a Magyarország Szépe címet és képviselheti az országot a nemzetközi Miss World világdöntőn.



A szépségkirálynő-választást kilencedik alkalommal közvetítette a közmédia, a döntő műsorvezetője Rókusfalvy Lili és Fodor Imre volt. A tizenhat döntőbe jutott lány négy különböző öltözékben vonult végig a kifutón. Elsőként sportruházatban léptek színpadra a versenyzők, ezt követte az úgynevezett kreatív tour, amelyben minden lányra más és más magyar divattervező készített - ezúttal az év színe, a mocha mousse által inspirált - ruhakölteményeket. Majd a Millaas Fashion által megálmodott nemzeti öltözetben és Orsolya Dachi estélyi ruháiban is kifutóra léptek a versenyzők.

A fináléban a 21 tagú zsűri - benne Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata versenyigazgató, Katzenbach Andrea, a verseny tavalyi győztese, az MTVA képviseletében Szívós Zoltán, a Teletorna edzője - szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző nyerte el a Miss World Hungary címet. A képernyő előtt ülők a közönségszavazással idén is kinyilváníthatták véleményüket.



A több mint hetvenéves múltra visszatekintő Miss World verseny egyik legfontosabb missziója a társadalmi felelősségvállalásra való figyelemfelhívás, lokálisan és nemzetközi szinten is. Ezért a versenyzők felkészítésére szervezett táborban a Miss Charity alversenyen a versenyzők a maguk választotta jótékonysági projektjüket prezentálták, és egymásra voksolva választották ki a legszimpatikusabb kezdeményezést. Ennek a versenynek a győztese a Miss World Hungary versenyt is megnyerő Végvári Janka lett.



A hazai versenysorozatban elengedhetetlen volt, hogy a leendő szépségkirálynő szorgalmas, elhivatott, pozitív és nyitott személyiség legyen, és jól beszéljen angolul, hiszen a nemzetközi finálén is prezentálnia kell az általa kidolgozott jótékonysági projektet. Magyarország Szépe egy éven át a Miss Spinner Motivációs Alapítvány nagykövete lesz, részt vesz annak kampányaiban.



A nagy múltú szépségverseny döntőjét látványos showműsor kísérte. A fellépők között volt a Gypo Circus x Szirota Jennifer, aki A Dal 2025 győztes produkcióját, a Szél úgy beszél című dalt adta elő. Bruno és Kútvölgyi Sára a Loca című számot énekelte el, Zséda (Zsedényi Adrienn) legújabb felvételével, a Fantommal érkezett, Gubik Petra az Amit szívedbe rejtesz című dalt adta elő, a Pop Tenors, vagyis Pál Dénes, Sipos Tamás és Vastag Csaba pedig a Shallow és a Sound of Silence crossover feldolgozását.



A Magyarország Szépe döntő újranézhető a mediaklikk.hu/magyarorszagszepe oldalon.