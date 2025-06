Erőszak

Brit meleg pár ellen emeltek vádat egy örökbe fogadni kívánt csecsemő megerőszakolása és meggyilkolása miatt

Jamie Varley brit középiskolai tanárt vádolják egy 13 hónapos kisfiú meggyilkolásával és szexuális bántalmazásával, akit ő és barátja, John McGowan-Fazakerley örökbe akartak fogadni.



A pár hétfőn jelent meg a Preston Crown Court bíróság előtt, közel két évvel azután, hogy a kisfiút, Preston Davey-t 2023-ban a Blackpool Victoria Kórházban halottnak nyilvánították. Mindkét vádlottat először letartóztatták, de később óvadék ellenében szabadon engedték.



A Lancashire-i rendőrség később újra letartóztatta Varley-t, és számos bűncselekménnyel vádolta meg, köztük gyilkossággal, két rendbeli, 13 év alatti fiúgyermekkel szemben elkövetett nemi erőszakkal és öt rendbeli gyermekbántalmazással. Továbbá több rendbeli illetlen fényképek készítésével, a képek terjesztésével és a sértettről készült extrém pornográf képek birtoklásával, valamint egyéb bűncselekményekkel is vádolják.



Társtettese, McGowan-Fazakerley ellen gyermek halálának okozása és asszisztálása, gyermek elleni szexuális bántalmazás, valamint két rendbeli gyermekbántalmazás vádat emeltek, közölte a rendőrség.



A hatóságok megjegyezték, hogy az összes vád a 13 hónapos áldozathoz kapcsolódik.



Robert Altham bíró, aki a hétfői rövid tárgyaláson elnökölt, a tárgyalás időpontját 2026. április 14-re tűzte ki. A helyi napilap, a The Blackpool Gazette szerint mindkét vádlottat előzetes letartóztatásba helyezték, és októberben tartandó vádalkutárgyalásig börtönben maradnak.



A bíró megjegyezte, hogy bár sajnálja a késedelmet, ez biztosítja, hogy minden szakértői tanú készen álljon a jövőbeli eljárásokra – írta a lap hétfőn.



Varley 2023 óta felfüggesztették a munkából, a Cidari Multi Academy Trust szerint, amely jelenleg az iskolát működteti, ahol a vádolt bűncselekmény idején dolgozott. „Nem engedték be az iskola területére, nem járt az iskolába, és nem engedték, hogy kapcsolatba lépjen a diákokkal vagy a kollégákkal” – közölte a szervezet a Blackpool Gazette-nek egy nyilatkozatban.



A trust állítólag „megfontolja álláspontját” Varley foglalkoztatásával kapcsolatban. „Jamie-t teljes fizetéssel felfüggesztettük, mivel erre törvényesen kötelesek vagyunk” – nyilatkozta a Cidari a helyi újságnak, amikor megkérdezték, hogy Varley kap-e fizetést 2023-as letartóztatása óta.