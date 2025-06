Életmód

Nem sikerül a baba? - Ez a gyakori kórokozó egyszerűen lefejezi az emberi spermiumokat

Egy nemzetközi kutatócsoport friss tanulmánya szerint egy széles körben elterjedt egysejtű parazita, a Toxoplasma gondii közvetlenül károsíthatja az emberi spermiumokat: a hímivarsejtek fejét leválasztja, már néhány perccel a fertőzés után. Ez a megdöbbentő felfedezés új megvilágításba helyezi a férfi termékenység világszerte tapasztalt csökkenésének lehetséges okait.

A férfi meddőség rejtélyes emelkedése Az elmúlt évtizedekben drasztikus csökkenést figyeltek meg a férfiak spermiumszámában és -minőségében. Egy 1992-es elemzés szerint a romlás az 1940-es évek óta tart, míg egy 2020-as vizsgálat azt állapította meg, hogy a férfi meddőség előfordulása 80%-kal nőtt 1990 és 2019 között. Bár az okok továbbra is tisztázatlanok, a leggyakrabban említett tényezők az elhízás, helytelen táplálkozás és környezeti szennyező anyagok.

A toxoplazmózis - láthatatlan veszély a termékenységre

A Toxoplasma gondii nevű parazita által okozott fertőzés, azaz a toxoplazmózis, sokáig elsősorban terhes nők és legyengült immunrendszerű betegek számára jelentett kockázatot. Azonban egyre több bizonyíték utal arra, hogy a parazita a férfi nemi szerveket is célba veheti, és befolyásolhatja a spermiumok működését.



A parazita különböző módon fertőzhet:





macskák ürülékével szennyezett talajból vagy alomból,

mosatlan zöldségeken keresztül,

nem megfelelően átsütött hús fogyasztásával,

vagy akár ivóvízzel is.

A parazita eléri a here- és prosztataszövetet

Világszerte az emberek 30–50%-a tartósan fertőzött a Toxoplasmával – sokszor anélkül, hogy tudna róla.

A kutatók már az 1980-as években, az AIDS-járvány csúcspontján észrevették, hogy egyes immunhiányos betegek heréiben megjelenik a Toxoplasma. Későbbi vizsgálatok, például egereken végzett kísérletek, megerősítették: a fertőzés napokon belül eléri a heréket, prosztatát és mellékherét is – vagyis azokat a szerveket, ahol a spermiumok képződnek, érnek és tárolódnak.



A parazita ciszták formájában a szövetekben maradhat, így tartós gyulladást és funkciózavart okozhat.

Krónikus gyulladás és termékenységi zavarok

A 2025 áprilisában megjelent kutatásban német, uruguayi és chilei tudósok emberi spermiumokat tettek ki közvetlenül Toxoplasma-fertőzésnek laboratóriumi környezetben. Már öt perc múlva a spermiumok 22,4%-ának levált a feje – a szám pedig az idő előrehaladtával tovább nőtt.



Emellett több spermiumot lyukasztott, deformált vagy csavart állapotban találtak, ami arra utal, hogy a paraziták megpróbálták „megtámadni” őket – hasonlóan más sejtekhez, például az agyban vagy a szívben.



A kutatók szerint a Toxoplasma nemcsak közvetlenül károsítja a spermiumokat, hanem gyulladást is okoz a férfi reproduktív rendszerben, ami önmagában is csökkenti a spermiumtermelést és -mozgékonyságot.



Több tanulmány is talált kapcsolatot a Toxoplasma-fertőzés és a csökkent termékenység között:



Egy 2002-es kínai vizsgálat szerint a meddő párok 34,8%-a fertőzött volt, míg a termékenyeknél ez az arány csak 12,1% volt.



Egy 2021-es prágai tanulmány 163 fertőzött férfit vizsgált, akik 86%-ánál találtak eltéréseket az ondóban.



Ugyanakkor a szakértők hangsúlyozzák: a jelenlegi vizsgálatok többsége kis mintaszámmal készült, így további kutatások szükségesek.

Image credit: Rojas-Barón et al/The FEBS Journal, CC BY-SA





Egy lehetséges láncszem a meddőségi válságban

Bár a Toxoplasma-fertőzés valószínűleg nem az egyetlen oka a globális férfi termékenység csökkenésének, fontos láncszem lehet a komplex okok között. Az is figyelemre méltó, hogy a fejlett országokban nem nőtt jelentősen a toxoplazmózis előfordulása, miközben a meddőség emelkedett – így a parazita szerepe nem kizárólagos, de potenciálisan jelentős.



Mit tehetünk?

A fertőzés megelőzése egyszerű lépésekkel történhet:





alapos kézmosás, különösen macskaalom után,

alapos hússütés,

gyümölcsök, zöldségek gondos mosása,

megfelelő higiénia a háziállatok körül.

Ez a felfedezés egyúttal emlékeztet arra is, hogy a parazitás fertőzéseknek hosszú távú, sokszor rejtett következményei lehetnek – még olyan területeken is, mint a termékenység, amelyről eddig kevesen gondolták volna.