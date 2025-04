Erőszak

Öngyilkos lett Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein egyik legismertebb áldozata

Virginia Giuffre halála újra rávilágít arra, milyen mély és hosszú távú sebeket okozhatnak a szexuális kizsákmányolás áldozatainak, még akkor is, ha az igazságszolgáltatás végül eléri a bűnösöket. 2025.04.26 06:30 ma.hu

Mély megrendüléssel tudatta a család, hogy életének 41. évében elhunyt Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein nemzetközi szexuális kizsákmányolási hálózatának egyik legismertebb túlélője és áldozatvédelmi aktivistája. A család közleménye szerint Giuffre öngyilkosságot követett el ausztráliai otthonában, Neergabby településen, ahol férjével és három gyermekével élt 2019 óta.



„Megtört szívvel tudatjuk, hogy Virginia tegnap este elhunyt. Élete során folyamatosan szenvedett a szexuális bántalmazás és az emberkereskedelem traumáitól, és a fájdalom súlya végül elviselhetetlenné vált számára” – áll a család NBC Newsnak adott nyilatkozatában. Hozzátették: „Virginia igazi harcos volt a szexuális visszaélések áldozatainak védelmében.”



Giuffre kulcsszerepet játszott Jeffrey Epstein bűncselekményeinek feltárásában, és fontos tanúvallomása segített Ghislaine Maxwell elítélésében is. Világszerte ismertté vált azután, hogy 2021-ben pert indított a brit András herceg ellen, azt állítva, hogy a királyi család tagja 17 éves korában szexuálisan bántalmazta őt. Az ügy 2022-ben peren kívüli egyezséggel zárult, András herceg tagadta a vádakat.



Epstein, akinek ügye több befolyásos közéleti szereplőt is érintett, 2019-ben halt meg egy manhattani börtönben, miközben szövetségi emberkereskedelmi vádak miatt várt tárgyalására. Halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették, de azóta is számos találgatás és összeesküvés-elmélet övezi.



2023-ban nyilvánosságra került bírósági dokumentumok egy korábban ismeretlen kapcsolatra utaltak Giuffre és Ruslana Korshunova, egy kazah-orosz modell között, aki 2008-ban vetette le magát New York-i lakásának erkélyéről. Korshunova két évvel korábban Epstein magánrepülőgépén utazott híres szigetére, Little St. James-re. Giuffre ügyvédje később érdeklődött e-mailben, ismeri-e a modellt.



2024 márciusában Giuffre Instagram-oldalán közölte, hogy autóbalesetet szenvedett egy iskolabusszal, és veseelégtelenséggel küzd. Azt állította, hogy az orvosok „négy napot adtak neki”, és egy súlyos zúzódásokat mutató képet is megosztott. Családja később megerősítette, hogy kórházban kezelik, és állapota válságos, de stabilizálták.



Bátyja, Danny Wilson szerint „valódi fizikai fájdalmai voltak, de a lelki szenvedés még súlyosabbnak bizonyult”. Ügyvédje, Sigrid McCawley így emlékezett rá: „Virginia nemcsak kedves barát, hanem hihetetlen bajnoka volt a többi áldozatnak.” Képviselője, Dini von Mueffling pedig „az egyik legcsodálatosabb embernek” nevezte, akit valaha is ismerhetett.