Divatipar

Hat új védjegyet jegyeztetett be a Louis Vuitton Oroszországban

A francia luxusmárka, a Louis Vuitton hat új védjegyet jegyeztetett be Oroszországban – számolt be több orosz és nemzetközi médium a Rospatent, az orosz szövetségi szellemi tulajdon hivatala adatai alapján. A lépés a márka potenciális visszatérését vetítheti előre, miután a cég 2022 márciusában – a nyugati vállalatok tömeges kivonulásának részeként – bezárta oroszországi üzleteit az ukrajnai háború kirobbanását követően.



A hírek szerint a Louis Vuitton 2023 októberében nyújtotta be a védjegybejegyzési kérelmét, amelyet 2024 áprilisában hagyott jóvá a Rospatent, a bejegyzés pedig 2034-ig érvényes. Az új védjegyek többek között parfümök, ékszerek, órák, kozmetikumok és cipőápolási termékek forgalmazását fedik le – írja az RIA Novosztyi.



A márka ezzel újra pozíciót foglalhat az orosz piacon, legalábbis jogi értelemben. Egyes források szerint a Louis Vuitton ékszerek és divatékszerek gyártását és értékesítését is tervezi Oroszországban.



A Louis Vuitton az LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton konglomerátum része, amelyet Bernard Arnault, Európa leggazdagabb embere vezet. Arnault vagyonát a Forbes 2024-es listája szerint 145,2 milliárd dollárra becsüli, ezzel az ötödik leggazdagabb ember a világon.



A védjegybejegyzések mögött stratégiai cél sejlik fel: a márka szellemi tulajdonának védelme és a jövőbeni visszatérés lehetőségének fenntartása. A Louis Vuitton nem az egyetlen globális vállalat, amely ilyen lépést tett: az elmúlt időszakban olyan márkák is regisztráltak vagy hosszabbítottak meg védjegyeket Oroszországban, mint a Hyundai, IKEA, Christian Dior, Gucci, Coca-Cola vagy a Starbucks.



Noha ezek a bejegyzések önmagukban még nem jelentik a márkák tényleges visszatérését az orosz piacra, világosan jelzik: a vállalatok nem engedik el végleg Oroszországot – legalábbis üzleti szempontból.