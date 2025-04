Női téma

A brit esélyegyenlőségi törvény a születéskori biológiai nem alapján határozza meg a női nemet

Nem szabad a határozatot úgy értelmezni, hogy az bármilyen társadalmi csoport diadalát jelenti bármilyen más társadalmi csoport felett. 2025.04.18

A brit legfelsőbb bíróság szerdai végzése szerint az esélyegyenlőségi törvény a születéskori nem alapján határozza meg a nők biológiai nemét.



A legfőbb brit fellebbviteli fórum 88 oldalas határozata alapján a transznemű embereket esélyegyenlőségi ügyekben folyó eljárások során nem lehet biológiai értelemben nőnek tekinteni.



A bírói testület hangsúlyozta ugyanakkor, hogy végzése nem jelenti a transznemű embereket megillető jogi védelem megszüntetését, és az esélyegyenlőségi törvény változatlanul tiltja a velük szembeni hátrányos megkülönböztetést.



Lord Patrick Hodge, a legfelsőbb bíróság alelnöke, aki a fellebbviteli fórum végzését ismertette, kiemelte: nem szabad a határozatot úgy értelmezni, hogy az bármilyen társadalmi csoport diadalát jelenti bármilyen más társadalmi csoport felett.



A brit legfelsőbb bíróság szerdai döntésének előzménye az, hogy a skót kormány által még 2018-ban elfogadtatott törvény alapján a skóciai közigazgatási és egyéb köztestületi szervezetek vezetésében biztosítani kell a nők 50 százalékos részarányát. A jogszabály által adott meghatározás szerint az önmagukat nőként azonosító transznemű embereket is nőnek kell tekinteni az előírt részarány teljesítése szempontjából.



A nők esélyegyenlőségi jogainak érvényesítéséért küzdő, For Women Scotland (FWS) nevű skóciai szervezet fellebbezést nyújtott be a törvény ellen, azzal az érvvel, hogy a jogszabály új értelmezést ad a női nemnek, és ez meghaladja a skót parlament hatáskörét.



A brit legfelsőbb bíróság szerdai végzésében ezt az álláspontot fogadta el.

Az FWS jogi kampányában aktív szerepet töltött be Joanne K. Rowling, a világszerte példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam szerzője, aki sajtóértesülések szerint több tízezer fonttal támogatta a szervezet tevékenységét.



John Swinney skót miniszterelnök a legfelsőbb bíróság végzésének szerdai kihirdetése utáni nyilatkozatában közölte, hogy a skót kormány elfogadja a határozatot és hozzálát a döntésből eredő feladatok végrehajtásához.



A brit legfelsőbb bíróság végzései egész Nagy-Britanniára - vagyis Skócia mellett Angliára és Walesre is - vonatkoznak, így a szerdai végzés jogi precedenshatásai túlmutatnak Skócia határain.