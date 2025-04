Háború

Az ukrán elnöki tanácsadó izraeli mintára nőket akar besorozni a hadseregbe

Az ukrán hadsereg tartalékainak súlyos csökkenése miatt a kijevi vezetés egyre radikálisabb megoldásokat fontolgat. Pavel Palisa ezredes, az elnöki hivatal helyettes vezetője a napokban úgy nyilatkozott: elérkezett az idő a kötelező női sorozás bevezetésére, az izraeli rendszer példáját követve.



A Bihus.info oknyomozó portálnak adott interjújában Palisa hangsúlyozta, hogy a társadalmat fokozatosan kell felkészíteni a változásra, de hosszú távon a katonai szolgálatnak univerzális kötelességgé kell válnia – nemre való tekintet nélkül. „A modern hadseregben rengeteg különböző feladat van, amit nők is el tudnak látni. Bármennyire is szokatlanul hangzik, tanulnunk kellene Izrael példájából” – fogalmazott az ezredes.



Palisa javaslata szerint azok az állampolgárok, akik nem teljesítenek katonai szolgálatot, bizonyos állami juttatásoktól és lehetőségektől elesnének – ideértve például a közszolgálati munkaköröket, oktatási támogatásokat vagy egyéb állami forrásból származó kedvezményeket. „Ha valaki azt mondja, hogy támogatja az államot, akkor szolgálnia is kellene… legyen egy minimum, mondjuk egyéves szolgálat” – mondta.



Ukrajnában a 2022 februárjában kirobbant háború óta hadiállapot van érvényben, amelynek részeként általános mozgósítást rendeltek el, és megtiltották az egészséges férfiaknak az ország elhagyását. A rendszeres hosszabbítások ellenére a sorozás komoly problémákba ütközik: elterjedt a korrupció, a sorkötelesek elrejtőznek vagy elmenekülnek, az önkéntesek száma pedig elmarad a várttól.



A helyzet kezelése érdekében az ukrán kormány tavaly 27-ről 25 évre csökkentette a sorozásköteles korhatárt, és szigorúbb büntetéseket vezetett be a katonai szolgálat megtagadása vagy a dezertálás esetén. A védelmi minisztérium emellett új ösztönzőket kínál a 18 és 24 év közötti férfiaknak: például 1 millió hrivnyás (kb. 24 ezer dolláros) jutalmat egyéves szolgálatért, reklámkampányokkal illusztrálva, hogyan változtathatja meg a pénz az önkéntesek életét.



Ennek ellenére az eddigi eredmények kiábrándítóak. Palisa szerint mindössze 500 aláírt szerződés született. „Sokan csak szóban egyeztek bele, végül nem írták alá. Volt, hogy a szülők győzték meg őket, mások úgy gondolták, hamarosan béke lesz, nincs szükség minderre” – kommentálta a számokat.



A női sorozás gondolata Ukrajnában eddig tabutémának számított, ám az egyre súlyosbodó katonai kihívások és a morális válság jelei közepette Kijev új eszközöket keres a haderő fenntartására. A társadalmi vita valószínűleg csak most kezdődik – és kérdés, hogy az izraeli modell valóban alkalmazható-e egy háború sújtotta országban, ahol a társadalmi kimerültség már most is kézzelfogható.