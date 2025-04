Női téma

Szakítottak veled? - Ez állhat a háttérben!

Nem könnyű véget vetni egy kapcsolatnak - különösen, ha az ok nem a megszokott. Egy friss kutatás azonban megmutatja, mennyire sokféle és néha meglepő indok vezethet egy párkapcsolat felbomlásához. 2025.04.04 20:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Freely streaming platform megbízásából készült felmérés 2000, már párkapcsolatot átélt felnőttet kérdezett meg arról, hogy miért szakítottak korábbi partnerükkel. Az eredmények szerint nemcsak az érzelmi távolság vagy az életcélok eltérése okozhatja a kapcsolat végét – hanem olyan, látszólag apróságok is, mint a túlzásba vitt emojihasználat vagy éppen az eltérő sorozatízlés.



A leggyakrabban említett kifogás a klasszikus „Nem te vagy a hibás, hanem én” volt, amelyet sokan használnak arra, hogy finoman zárjanak le egy kapcsolatot. Ugyancsak gyakori válóokként említették azt, hogy az illető még nem áll készen egy komoly kapcsolatra, illetve hogy túl nagy a földrajzi távolság a felek között.



Íme néhány különösen érdekes indok a listáról:

- Túl sok emojit használ az üzeneteiben

- Nem szeretem a filmeket/sorozatokat, amiket néz

- Allergiás vagyok a háziállatára

- Más csillagjegyűek vagyunk, nem működhet

- Túl hangosan horkol

- Nem bírja a kedvenc sportcsapatomat



Ezek az indokok jól mutatják, hogy az intimitás és az apróbb szokások milyen mély hatással lehetnek egy párkapcsolat hosszú távú működésére.



A kutatás arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek 55%-a hosszabb ideig maradt egy kapcsolatban, mint kellett volna – sokan a változásban reménykedtek, vagy nem akarták megbántani a másikat. Ennek ellenére 81% szerint a szakítást szemtől szemben kell elintézni, nem üzenetben vagy közösségi médián keresztül.



A válaszadók 70%-a úgy nyilatkozott, hogy a szakítás az egyik legnehezebb dolog az életben – különösen, ha az ember még kötődik a másikhoz, de már látja, hogy a kapcsolat nem működik.



Egy német kutatócsoport a Mainz Egyetemről négy különböző ország (Ausztrália, Egyesült Királyság, Németország és Hollandia) kapcsolati adatait elemezve megállapította, hogy sok kapcsolat egy „végső hanyatlás” fázisán megy keresztül. Ez a folyamat éveken át tartó fokozatos elégedetlenséggel kezdődik, majd egy ponton hirtelen gyorsuló romlásba fordul át – ekkor a kapcsolat már menthetetlen. Az átlagos „terminális fázis” 7–28 hónapig tart.



Az emoji-k nemcsak párkapcsolati súrlódások forrásai lehetnek – hanem a nyelvhasználat hanyatlásáért is sokan őket okolják. Egy korábbi Google által támogatott kutatás szerint a brit felnőttek több mint harmada az emoji-k térhódítását okolja az angol nyelv romlásáért. A fiatalabb generáció különösen hajlamos az érzelmeket és gondolatokat szavak helyett szívecskékkel, nevető arcokkal vagy pacsikkal kifejezni.



Nem véletlen, hogy 2015-ben az Oxford Dictionary „Az év szava” díjat nem is egy szó, hanem egy emoji nyerte meg: a könnyesre nevető arc lett a nyertes.

Akár a horkolás, akár az asztrológiai nézeteltérések, akár egy túlzottan emojikkal díszített üzenet – a modern kapcsolatok világa tele van apró, de végzetesnek bizonyuló részletekkel. És bár a szakítás sosem könnyű, néha a legjobb döntés az őszinteség – magunkkal és a másikkal szemben is.



Mert ahogy a kutatás egyik megállapítása is szól: néha a legnagyobb bátorság az, ha beismerjük, hogy már nem működik.