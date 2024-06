Női téma

A Forbes magazin szerint Renáta Kellnerová a legbefolyásosabb cseh nő

A 2022-es listát vezető Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, a tavalyi második helyről az idén a harmadik helyre esett vissza. 2024.06.11 11:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra is Renáta Kellnerová, a 2021-ben az Egyesült Államokban helikopter-balesetben tragikusan elhunyt leggazdagabb cseh állampolgár, Petr Kellner özvegye, a PPF pénzügyi csoport társtulajdonosa a legbefolyásosabb nő Csehországban - írta honlapján az amerikai Forbes magazin cseh kiadása kedden.



A multimilliárdos Renáta Kellnerová 2022-ben a harmadik volt e listán, s onnan került tavaly az első helyre. Kellnerová jelenleg már hivatalosan is férje hagyatékának kezelője, cégeinek tulajdonosa, ami megerősítette pozícióját. A Forbes üzleti tevékenysége mellett Kellnerová - akinek vagyonát 378 milliárd koronára (6048 mld forint) becsülik - emberbaráti és mecénási tevékenységét is kiemelte.



A második helyre Lenka Bradácová prágai főügyészt tették, aki korábban hat éven át volt a legbefolyásosabb cseh hölgy is, tavaly pedig a negyedik helyen végzett.



A 2022-es listát vezető Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, a tavalyi második helyről az idén a harmadik helyre esett vissza. Az egy évtizede Brüsszelben, az Európai Bizottságban dolgozó politikus, aki idén távozik posztjáról, már hosszú ideje szintén a legbefolyásosabb cseh nők közé tartozik.



A negyedik helyen Simona Kijonková, a Zásilkovna internetes küldőszolgálat volt tulajdonosa áll. "A több milliárd koronát érő Zásilkovna eladása után Kijonková energikusan belépett a beruházások világába, új projekteket hozott létre, és a nevét viselő alapítványon keresztül jótékonysági tevékenységet is végez" - mutatott rá a Forbes.



Az ötödik helyen Katerina Jirásková, a PPF pénzügyi igazgatója, a hatodikon pedig Michaela Chaloupková, a Cseh Energetikai Művek (CEZ) vezetőségi tagja végzett. A hetedik hely Markéta Pekarová Adamováé, a cseh parlamenti alsóház elnökéé, aki 2023-ban a harmadik volt. Az első tízest Katarína Kohlmayer, a KKCG pénzügyi és energetikai csoport vezetőségi tagja, Petra Kutnarová, a DEK társaság társtulajdonosa, valamint Jana Cernochová védelmi miniszter zárja.



A tekintélyes amerikai magazin az idén már tizenharmadik alkalommal állította össze a legbefolyásosabb cseh nők listáját. Az első évben, 2012-ben Madeleine Albright, a cseh származású akkori amerikai külügyminiszter végzett az első helyen. A mostani listán szereplőket mintegy 600 jelölt közül választották ki, akiknek a tevékenységét egy éven keresztül követték figyelemmel.



Az amerikai magazin cseh változata 2012 óta jelenik meg.