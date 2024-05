Metoo

David Copperfieldet szexuális visszaéléssel vádolják

David Copperfield amerikai bűvész szexuális visszaéléssel és nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos vádakkal néz szembe, amelyeket 16 nő nyújtott be - jelentette szerdán a The Guardian című brit napilap.

A vádak több évtizedet ölelnek fel, az 1980-as évek végétől egészen 2014-ig. Az állítólagos áldozatok több mint fele tizenéves volt akkoriban, néhányan közülük 15 évesek.



A 67 éves bűvészt azzal is vádolják, hogy három nőt elkábított, mielőtt szexuális kapcsolatot létesített velük. Az áldozatok azt állítják, hogy ilyen körülmények között képtelennek érezték magukat a beleegyezésre.



Az illuzionista ellen feljelentést tevő nők közül többen azt mondták, hogy csak azután éreztek ihletet arra, hogy beszéljenek állítólagos élményeikről, miután a #MeToo mozgalom felhívta magára a közvélemény figyelmét.



Maga Copperfield hevesen tagadta a vádakat, míg az ügyvédei ragaszkodtak ahhoz, hogy a panaszok „nemcsak teljesen hamisak, hanem teljesen valószínűtlenek is”.



A The Guardiannek adott írásbeli válaszában Copperfield jogi csapata megjegyezte, hogy nem ez az első eset, hogy ilyen „hamis állításokat” fogalmaznak meg a bűvész ellen, hozzátéve, hogy ügyfelük „soha nem viselkedett illetlenül senkivel, nemhogy kiskorúakkal”.



Az ügyvédek rámutattak, hogy Copperfield mindig is a #MeToo mozgalom bajnoka volt, és ragaszkodtak ahhoz, hogy a művész „igaz” ábrázolása a „kedvességét, félénkségét és a férfiakkal és nőkkel való tiszteletteljes bánásmódját” írná le.



A BBC-nek adott nyilatkozatában Copperfield ügyvédei azt is elmondták, hogy a The Guardianben leírt vádak „pontosan az ellentétei annak, mint amilyen David”, és megjegyezték, hogy sok ilyen vádat már korábban is megfogalmaztak, és „most is ugyanolyan hamisak, mint akkor”.



„David kérte a »bizonyítékokat«, amelyekre ezek a hamis vádak állítólag támaszkodnak, és ezt nem kapta meg” - mondta a bűvész jogi csapata, hozzátéve, hogy az amerikai bűnüldöző szervek sem tudták ellenőrizni az ellene felhozott vádak egyikét sem.



Legutóbb 2018-ban, amikor nem megfelelő viselkedésről szóló vádak érkeztek Copperfield ellen, ő tagadta a vádakat, és a közösségi médiában azt írta, hogy „évek óta élek a rólam szóló hírekkel, amelyekben koholt, förtelmes tettekkel vádolnak, és csak kevesen mondják el, hogy a vádlót letartóztatták, én pedig ártatlan vagyok”.