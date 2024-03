Jótékony hatással lehet az agy egészségére

A Viagra megelőzheti az Alzheimer-kórt - tanulmány

A szildenafil, a Viagra generikus neve nemcsak a merevedési zavarokat és a pulmonális artériás hipertóniát kezelheti, hanem a kognitív hanyatlást is kivédheti - derül ki a Cleveland Clinic Genome Center által e hónap elején közzétett kutatásból.



A Journal of Alzheimer's Disease című folyóiratban március 1-jén közzétett tanulmány szerzői megállapították, hogy azoknál, akik szildenafilt szedtek, 30-54%-kal kisebb valószínűséggel diagnosztizáltak Alzheimer-kórt. A kutatók a MarketScan Medicare Supplemental adatbázis (2012-2017) és a Clinformatics adatbázis (2007-2020) valós betegadatait használták fel a következtetés levonásához.



A kutatás a szildenafilt vagy négy összehasonlító gyógyszert, köztük bumetanidot, furoszemidet, spironolaktont és nifedipint szedőkre összpontosított. A komparátorok már forgalomban lévő gyógyszerek, illetve új, fejlesztés alatt álló gyógyszerek, beleértve a placebó változatokat is. A betegek nemét, életkorát, rasszát és egyidejűleg fennálló betegségeit is figyelembe vették.



A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a szildenafil alkalmazása a kontroll gyógyszerekhez képest az Alzheimer-kór kialakulásának csökkent valószínűségével járt együtt. Az eredmények azt is kimutatták, hogy a gyógyszer aktiválja a neuronokban a sejtnövekedést befolyásoló géneket, javítja az agyműködést és csökkenti a gyulladás kockázatát.



"Mesterséges intelligenciát használtunk a több területre kiterjedő adatok integrálására, amelyek mind azt jelezték, hogy a szildenafil potenciálisan képes fellépni ezzel a pusztító neurológiai betegséggel szemben" - mondta Feixiong Cheng, a Cleveland Clinic Genom Központjának igazgatója, a tanulmány vezetője.



Hasonló következtetéseket vontak le a szildenafillal kapcsolatban a University College London kutatói az év elején. A Neurology című folyóiratban múlt hónapban közzétett tanulmányban közel 270 000 olyan férfi vett részt, akiknél merevedési zavarokat diagnosztizáltak. Akik szedték a kék tablettát, 18%-kal kevesebb eséllyel voltak érintettek a kognitív megbetegedésben.