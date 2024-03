UK

Először tettek közzé hivatalos fotót műtétje óta Katalin hercegnőről

Először tettek közzé hivatalos fotót januári műtétje óta Katalin walesi hercegnőről, Vilmos brit trónörökös feleségéről.



A fényképen, amelyet a Kensington-palota - Vilmos és Katalin londoni hivatala - hozott nyilvánosságra vasárnap, a mosolygó hercegnő három gyermeke, György és Lajos herceg, valamint Sarolta hercegnő társaságában látható, amint egy kerti széken ül.



A képhez csatolt rövid nyilatkozatban Katalin köszönetet mond azokért a jókívánságokért, amelyeket az elmúlt két hónapban kapott.



A fotót a palota tájékoztatása szerint Vilmos készítette.



Az udvar január 17-én jelentette be, hogy a 42 éves hercegnőn tervezett, sikeres, hasüregi műtétet hajtottak végre. Az akkori tájékoztatásban a palota nem tért ki a beavatkozás okára, de valószínűtlennek nevezte, hogy a walesi hercegnő a húsvétot követő időszak előtt visszatérhet közéleti feladatainak ellátásához.



Katalin január 29-én távozott a London Clinic nevű magánkórházból, és jelenleg a család windsori rezidenciáján lábadozik.



A Kensington-palota azóta sem közölt részleteket a műtét okáról, jóllehet azt hangsúlyozta, hogy Katalint nem daganatos megbetegedéssel kezelték.



A walesi hercegnő tavaly december óta egyetlen hivatalos programon sem vett részt. Állapotáról a brit sajtóban és a közösségi médiafelületeken számtalan találgatás kering, de a palota ezek közül egyet sem erősített meg, és az udvar részéről nem hangzott el utalás arra sem, hogy mikorra várható Katalin első nyilvános programja.



A minap komoly zavar keletkezett az erről szóló hivatalos kommunikációban, miután a brit védelmi minisztérium közzétette Katalin 75 esztendős apósa, III. Károly király idei hivatalos születésnapi rendezvénysorozatának programját, és ebben az szerepelt, hogy a walesi hercegnő jelen lesz a Trooping the Colour nevű színpompás katonai parádé június 8-án esedékes főpróbáján.



A hercegnő műtétje óta ez volt az első olyan hivatalos bejelentés, amely arról szólt, hogy a trónörökös felesége jelen lesz egy nyilvános programon.



Az udvar azonban nem erősítette meg hivatalosan a londoni védelmi minisztérium közleményét, és a tárca végül törölte a programismertetőből a hercegnő részvételéről szóló részt.



A Kensington-palota illetékese az eset után hangsúlyozta: egyelőre nincs is abban a helyzetben, hogy megerősíthesse a hercegnő részvételét bármilyen nyilvános eseményen, tekintettel arra, hogy Katalin továbbra is lábadozik.



III. Károly királyt ugyancsak január óta daganatos megbetegedéssel kezelik, és - jóllehet az államfői tisztségével járó feladatokat ellátja - jelenleg ő sem vesz részt nyilvános programokon.