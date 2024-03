Nőnap - Két klímaaktivista Varsóban leöntötte festékkel a hableányszobrot

Egy nemzetközi radikális klímaaktivista csoport két tagja leöntötte narancssárga festékkel a lengyel főváros jelképét, a Visztula partján 1939 óta álló hableányszobrot - közölte a helyi média.



Az Utolsó Nemzedék videofelvételt is készített két lengyel női tagjának tettéről, és feltették azt az X-re. "Így ünneplem a Nők napját" - olvasható a videót kísérő bejegyzésben.



A fényvisszaverő mellényt viselő aktivisták a felvételen klímavédelmi és feminista jelszavakat kiabálnak. "Továbbra is megsértik a jogainkat, amelyekért keményen küzdöttünk" - jelentette ki a felvételen az egyik nő. Hozzátette, hogy "a helyzet csak súlyosbodni fog". "A klímakatasztrófa háborúkat jelent, a háborúk pedig fizikai és nemi erőszakot" - folytatta. "Az utolsó nemzedék vagyunk, és harcolunk magunkért" - tette hozzá.



A két aktivistát őrizetbe vették - közölte Barbara Szczerba, a varsói rendőrfőkapitányság munkatársa a Wirtualna Polska hírportállal.



Előzőleg, vasárnap az Utolsó Nemzedék két másik női aktivistája a varsói Nemzeti Filharmónia hangversenyét zavarta meg. Az emelvényre ugrottak, kibontottak egy transzparenst, és klímavédelmi jelszavakat kiabáltak. A transzparenst maga a karmester, a neves lengyel Antoni Wit tépte ki a kezükből úgy, hogy közben a zenekar játszotta tovább Wolfgang Amadeus Mozart Koronázási miséjét. A biztonsági őrök berohantak, és kikísérték az aktivistákat a teremből.

