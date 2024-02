Színes

Várkonyi Andrea elmesélte, hogyan kérte meg a kezét Mészáros Lőrinc

Nem miatta hagyta el a feleségét a néhány év alatt az ország leggazdagabb emberévé vált egykori gázszerelő - derült ki a Story Magazinnak adott Várkonyi-interjúból, melyet a 24.hu szemlézett.



Várkonyi Andrea a közvéleményt illetően úgy fogalmazott, valójában senki sem ismeri őket, ő pedig jól tudja, hogy nemigen változott meg az elmúlt években. Bár elismerte, hogy anyagilag jobb helyzetbe került, mióta újra férjhez ment, hangsúlyozta, hogy neki mindig is voltak tévés feladatai, reklámszerződései és pszichológiai munkái, amelyek mellett folyamatosan képezte magát, így akkor sem élt rosszul, amikor Bochkor Gáborral léptek külön utakra. Hozzátette, úgy véli, a mindennapok szintjén sem változott sokat az élete, leszámítva azt, hogy egy fantasztikus házasságban élhet.



Mészáros Lőrincről azt mondja, végtelenül romantikus, amikor pedig hónapfordulót ünnepelnek, az üzletember rendszeresen rózsacsokrokkal lepi meg őt, épp annyi szállal, ahányadik hónapnál tartanak.



"Figyelünk arra, hogy mindig legyen elég időnk kettesben lenni, rengeteget járjuk a természetet, ő vadászik is, de megesik, hogy csak úgy elmegyünk, és lessük az állatokat. Igazán egymásra találtunk, nagyon szerelmesek vagyunk" - jelentette ki.

A viszonyuk indulásáról szóló pletykákkal kapcsolatban azt mondta, nem titkolnák, ha Mészáros miatta hagyta volna el a feleségét, ám éppen utóbbi volt az, aki a válást kezdeményezte, ők pedig addig csupán munkahelyi körülmények között, mások jelenlétében találkoztak egymással.



"Beszéltünk párszor, és természetesen megvolt köztünk a szimpátia, de még csak annyit sem mondott, hogy szép a szemem. Egyikünk sem akart volna többet egy nem tiszta helyzetben. Aztán azzal, hogy ő elvált, ez a szimpátia tovább tudott mélyülni, és megérkeztünk egymás életébe."



Bár tisztában voltak azzal, hogy hírértéke lesz annak, ha kiderül, hogy együtt vannak, Várkonyi saját bevallása szerint nem a túlzott figyelemtől, sokkal inkább attól félt, hogy Mészáros frissen elváltként mennyire tud mélyen belemenni egy új kapcsolatba.



Az interjú során az egykori műsorvezetőt arról is kérdezték, hogyan érez azzal kapcsolatban, hogy sokan úgy gondolták, a pénze miatt megy hozzá Mészáros Lőrinchez. Mint mondta, szerinte nagyon kevés kapcsolat tud úgy működni, hogy a nőnek jobb az egzisztenciája, ezért számára is szempont volt, hogy a párja életszínvonala ne térjen el jelentősen lefelé az övétől, az viszont nem, hogy ennyivel magasabb legyen.



"Hosszú éveken át és azalatt a két és fél év alatt, amíg egyedül, vagyis a lányommal éltem, bebizonyítottam, hogy elég jól megállok a lábamon. Szóval nem pénzre vágytam, hanem egy igazán jó kapcsolatra."



Az esküvőjükről számos hír megjelent annak idején, arról viszont nem keringtek történetek, hogyan történt a lánykérés. Várkonyi most azt is felidézte, hogyan jegyezte el őt az üzletember, amikor megérkeztek egy külföldi szállodába.



"Egyszer csak felcsendült a közös dalunk, a Bagossy Brothers Companytől az Olyan ő. Körbenéztem, majd annyi vörös rózsát pillantottam meg, hogy szerintem a világpiacon vörösrózsa-válság lehetett, visszafordultam hozzá, de nem láttam, mert már előttem térdelt. Megkérdezte, hozzá megyek-e, én meg mint a romantikus filmekben, a szám elé kaptam a kezemet, és elkezdtem sírni. (...) Úgy öt perce zokogtam, amikor megkérdezte, hogy akkor ez igent jelent-e, majd elárulta, beszéddel készült, hogy miért akar elvenni, de ez elmaradt végül. Elképesztő érzéke van a romantikához."



A házasságukról elmondta, közöttük is akadnak viták, ám ezek leginkább akkor ütik fel a fejüket, ha hazaviszik a feszültséget a munkahelyükről.



Hozzátette, meglátásai szerint az a Mészáros Lőrinc, akit sokan a sajtón keresztül ismernek, valójában nem létezik.

"Annak a Mészáros Lőrincnek egyszerűen nincs köze ahhoz az élő emberhez, aki a férjem, akinek az érzelmi intelligenciáját tanítani kéne, aki borzasztóan higgadt és bölcs, és akit szeretnek és tisztelnek a vele dolgozók. És tudjuk, hogy a tiszteletet ki kell érdemelni" - hangsúlyozta.



Várkonyi a beszélgetés során arra is kitért, mi áll az üzletember stílusváltásának és a fogyásának hátterében. Mint mondja, a feltételezésekkel ellentétben nem esett át gyomorszűkítő-műtéten, nincs gyomorgyűrűje és nem is beteg, egyszerűen úgy döntött még a kapcsolatuk kezdete előtt, hogy életmódot vált. Azóta csökkentett ételadagokat eszik, és hetente háromszor edzeni is jár.



"Az öltözködési stílusa is azért változott meg, mert lefogyott. Szerintem jó ízlése van, saját magának vásárol, ami remek férfi tulajdonság, mert nem nekem kell" - tette hozzá.