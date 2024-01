Jog

Nem hagyta jóvá a cseh szenátus az isztambuli egyezményt

A cseh parlament felsőháza nem hagyta jóvá szerda este az Európa Tanács isztambuli egyezményét, amely a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és visszaszorításáról szól. 2024.01.25 12:06 MTI

A mintegy hétórás heves vitát követően a 81 tagú testületben a szavazáskor jelenlevő 71 szenátor közül csak 34-en támogatták az egyezmény elfogadását. A dokumentum ratifikációjához legalább 36 szavazatra lett volna szükség.



Az isztambuli egyezményt - amely 2014. augusztus 1-jén lépett életbe - Csehország 2016-ban írta alá, de a törvényhozás sokáig nem vette napirendjére a ratifikálást, ennek folyamata csak tavaly nyáron kezdődött el.



A felsőházban visszhang nélkül maradt Petr Pavel államfő szerdai felhívása is, amelyben az egyezmény ratifikálását kérte.



Az isztambuli egyezmény évek óta éles viták tárgya a cseh társadalom liberális és konzervatív része között, és ez a szavazásban is megmutatkozott. A jogszabály elfogadását leginkább a Kalózpárt, valamint a Polgármesterek és Független Személyiségek párt szenátorai támogatták, míg a szociáldemokrata párt és az Igen - Elégedetlen Polgárok Akciója szenátori frakciói elutasították. Két jobboldali frakció, a Polgári Demokratikus Párt és a TOP 09 párt szenátorai nagyjából fele-fele arányban támogatták, illetve elutasították a jogszabályt.



A nemzetközi dokumentumot a parlamenti alsóháznak, a képviselőháznak is meg kellett volna ne vitatnia, de tekintettel a szenátus döntésére már valószínűleg nem fogja.



A keresztény egyházak képviselői üdvözölték a szenátusi döntést, míg Martin Dvorák, a kormány európai ügyekért felelős minisztere "Európában szégyennek" minősítette a jogszabály felsőházi elutasítását. Csehország így azon kevés országok egyike, amely aláírta, de nem ratifikálta az egyezményt.