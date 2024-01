EU

Uniós bíróság: menekültstátuszt kaphatnak a családon belüli erőszak elől menekülő nők

A családon belüli erőszak elől menekülő nők menekültstátuszt kaphatnak az Európai Unióban - olvasható a luxembourgi székhelyű uniós bíróság ítéletében.



"A nők meghatározott társadalmi csoporthoz tartozónak tekinthetők, és menekültstátuszt kaphatnak, ha származási országukban, nemi hovatartozásuk miatt fizikai vagy lelki erőszaknak vannak kitéve, ami magában foglalja a szexuális és családon belüli erőszakot is" - mondta ki az uniós testület.



A bírósági ítélet előzménye, hogy egy kurd származású, muzulmán vallású és elvált török állampolgárt a családja házasságra kényszerített, a férje pedig bántalmazott. A nő Bulgáriában folyamodott menekültstátuszért, mivel félt, hogy amennyiben vissza kell térnie Törökországba, az életére törnek. A bolgár bíróság az ügyet az uniós bíróság elé utalta.



Határozatában az EU bírósága felhívta a figyelmet, hogy bárki, akit faji, vallási, nemzetiségi alapon, vagy politikai, illetve egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozás miatt üldöznek, menekültként ismerhető el.



Az ítélet hozzátette: amennyiben a menekült jogállás elismerésének feltételei nem teljesülnek, kiegészítő védelemben részesülhetnek a menedékkérők, abban az esetben is, ha fennáll annak valós veszélye, hogy a kulturális vagy vallási normák, illetve hagyományok állítólagos megsértése miatt a családtagjaik vagy a közösség tagjai megölik őket vagy velük szemben erőszakot alkalmaznak.



A bolgár bíróságnak most az Európai Bíróság döntésével összhangban kell határozatot hoznia az ügyben.