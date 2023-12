Erőszak

Az igazgatási szünetben is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok

Az áldozatsegítő vonal karácsonykor is hívható, a központok pedig a két ünnep között, az igazgatási szünetben is nyitva tartanak. 2023.12.23 03:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Van segítség; az állam, a kormány segít a bajbajutottaknak - mondta Király Nóra, az áldozatsegítő központok tevékenységének kommunikációjáért felelős miniszteri megbízott csütörtökön, miután Répássy Róberttel, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával egyeztetésen vett részt a Budapesti Áldozatsegítő Központban.



A szakmai tanácskozáson Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja, Sára Botond, Budapest Főváros főispánja, Markó Attila budapesti rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, La1uda Zoltán Pest vármegyei rendőrfőkapitány, Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója és Rácsok Balázs, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója vett részt.



A tanácskozás után Király Nóra arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány kiemelt feladata a bűncselekményeket elszenvedő áldozatok segítése. Ebben a munkában az Igazságügyi Minisztérium vezetésével immár 12 áldozatsegítő központ és három áldozatsegítő pont vesz részt, az áldozatsegítő vonal pedig éjjel-nappal hívható, akár ünnepnapokon is.



Hozzátette, az áldozatsegítő vonal karácsonykor is hívható, a központok pedig a két ünnep között, az igazgatási szünetben is nyitva tartanak.



Király Nóra kiemelte az áldozatsegítésben részt vevő szervezetek jó együttműködését. Mint mondta, a jövőben is a folyamatos kapcsolattartásra törekszik a különböző civil és egyházi szervezetekkel, a rendőrséggel. Megjegyezte, az együttműködést és az áldozatvédelem "láthatóvá tételét" célozza az az országjáró körút is, amelynek során valamennyi segítő központot felkeresik.



Több mint 300 ügyben nyújtott segítséget 2023-ban a Budapest Fővárosi Kormányhivatal a szaktárcával és az áldozatsegítő központtal együttműködve - ismertette Sára Botond, jelezve: 138 esetben pénzügyi támogatást, a többi esetben pedig jogi, illetve lelki segítséget nyújtottak.

A pénzügyi támogatásokról elmondta, hogy az áldozatoknak krízishelyzet kezelésére szolgáló segélyt biztosítanak, illetve az állam adott esetben kártalanítást ad az áldozatoknak vagy a hozzátartozóiknak.



A számadatok azt mutatják, hogy az emberek bizalommal fordulnak az áldozatsegítő központokhoz, és egyre jobban ismerik azok munkáját - tette hozzá a főispán.



Magyarországon az áldozatokat segíti az állam, a bűncselekmények elkövetőit pedig szigorúan megbünteti - emelte ki Tarnai Richárd, aki a fővárosi és a Pest vármegyei együttműködés fontosságára is felhívta a figyelmet. Közölte, a Pest vármegyei áldozatok is fordulhatnak a Budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársaihoz.



Rácsok Balázs arról számolt be, hogy 2005 óta vesznek részt az áldozatsegítésben. Úgy fogalmazott: az áldozatsegítés közös ügy, és akkor működik jól, ha az áldozat tudja, hogy mikor kihez lehet fordulni, és kitől milyen segítség várható.



Szólt arról is, hogy az áldozatsegítés sok esetben hosszú, akár évekig tartó folyamat, és a segélyszervezetek ebben a hosszú távú munkában vesznek részt.