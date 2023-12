Nagy-Britannia

Jelentős kártérítésre ítélt a londoni felsőbíróság egy brit bulvárlapot Harry herceg telefonjának lehallgatásáért

Jelentős kártérítésre kötelezett a londoni felsőbíróság pénteken egy brit bulvárlapot Harry herceg telefonjának lehallgatásáért.



III. Károly király másodszülött fia, aki amerikai feleségével és két gyermekükkel Kaliforniában él, a Daily Mirror című brit tömeglap kiadója (Mirror Group Newspapers, MGN) ellen terjesztett be kártérítési keresetet azon a címen, hogy a cég lapjai a korábbi években rendszeresen feltörték telefonját, lehallgatták bizalmas beszélgetéseit és az így gyűjtött információk alapján közöltek róla cikkeket.



A bíróság elé terjesztett 55 oldalas keresetében Harry ötven olyan újságcikket ismertetett, amelyeket az MGN lapjai - a Daily Mirror mellett a Sunday Mirror és a The People - közölt. Ezek a cikkek a herceg szerint olyan magánjellegű és bizalmas információkat tartalmaztak róla és ismerőseiről, amelyek annak idején nem voltak köztudomásúak, és amelyeket az ő tudomása szerint az alperes sajtótermékei törvénysértő módon szerezhettek.



Az eljáró bírósági tanács a beterjesztett cikkekből 33-at vizsgált részletesen, és pénteki végzésében megállapította, hogy ezek közül tizenötöt a Mirror-lapok kétséget kizáró módon valóban telefonlehallgatással, vagyis törvénysértő módon szerzett információk alapján közöltek.



A végzés szerint a Mirror-lapok Harry állításával ellentétben nem kizárólag feltört telefonok és üzenetrögzítők lehallgatásával szerezték a cikkekhez felhasznált információkat, de a bíróság által vizsgált, 2003 végétől 2009-ig terjedő időszakban "több esetben" valóban megjelentek így szerzett értesülésekre alapuló cikkek.



A határozat kimondja azt is, hogy az MGN-csoport újságjai még 2006 és 2011 között is "kiterjedt telefonlehallgatási gyakorlatot folytattak".



Mindezek alapján a felsőbírósági tanács arra kötelezte a lapcsoport kiadóját, hogy fizessen 140 600 font (több mint 62 millió forint) kártérítést Harry hercegnek.



A bírósági határozat pénteki kihirdetése után a Mirror Group Newspapers közleményben kért elnézést "a múltban elkövetett visszaélésekért".



Harry herceg régóta nem titkolt, mélységes ellenszenvet táplál a bulvársajtóval szemben, és a brit királyi családot ma is kísérti a néhai Diana hercegnőt szó szerint élete utolsó pillanatáig üldöző fotóshad nyomasztó emléke.



Harry és bátyja, Vilmos trónörökös édesanyját, III. Károly első feleségét, aki 1997-ben, egy párizsi autószerencsétlenségben vesztette életét, végzetes útján is többtucatnyi fotós követte motorkerékpáron, és többen közülük a roncsok között haldokló Dianáról is közeli felvételeket készítettek.



Az udvar nevében eljáró jogi képviselők már évekkel ezelőtt átiratban figyelmeztették az írott és az elektronikus sajtó szerkesztőségeit, hogy vagy önmérsékletet tanúsítanak, vagy bírósági eljárással lesznek kénytelenek szembenézni.