Életmód

A liberális szülők gyermekei nagyobb valószínűséggel küzdenek mentális problémákkal - tanulmány

A liberális szülők tizenéves gyermekei nagyobb valószínűséggel küzdenek mentális problémákkal - derül ki az Institute of Family Studies és a Gallup tanulmányából. A liberális szülők rosszabb minőségű kapcsolatot ápolnak utódaikkal - pedig a felmérés szerint ez a legfontosabb befolyásoló tényező a gyermek mentális fejlődésére.



A tanulmány szerzője, Jonathan Rothwell kifejtette, hogy a politikai ideológia az egyik legerősebb előrejelzője a szülői stílusnak, és megjegyezte, hogy "a konzervatív és nagyon konzervatív szülők a legnagyobb valószínűséggel alkalmazzák azokat a szülői gyakorlatokat, amelyek a serdülőkori mentális egészséggel kapcsolatosak".



"A liberális szülők érik el a legalacsonyabb pontszámot, még a nagyon liberális szülőknél is rosszabbat, főként azért, mert ők a legkevésbé valószínű, hogy sikeresen fegyelmezik gyermekeiket" - állapította meg a felmérés. Ezzel szemben azt fedezték fel, hogy a konzervatív szülők nagyobb valószínűséggel fegyelmeznek hatékonyan, miközben szeretetet mutatnak és reagálnak a gyermek igényeire.



A tanulmány szerint az eredmények közötti különbség nem volt csekély. A liberális szülők utódainak csupán 55%-a számolt be jó vagy kiváló mentális egészségről, szemben a konzervatív vagy nagyon konzervatív szülőkkel rendelkező serdülők 77%-ával.



A szabályozás, a végrehajtás és a meleg érzékenység voltak azok a szülői gyakorlatok, amelyek a leginkább összefüggésbe hozhatók a kedvező eredményekkel. A tanulmány szerint azok a szülők, akik egyetértettek azzal, hogy gyermeküknek "teljesítenie kell a meghatározott prioritásokat, mielőtt játszhat vagy pihenhet", és "rendszeres rutint követ" az iskolai napokon, szignifikánsan jobb eredményeket értek el. A napi szeretetnyilvánítás és a gyermek igényeire való gyors reagálás hasonlóan súlyozott hatással volt a mentális egészségre.



Ezzel szemben azok a szülők, akik azt mondták, hogy "nehezen fegyelmezik a gyermeküket", jelentős negatív korrelációt tapasztaltak, csakúgy, mint azok a szülők, akik azt mondták, hogy a szülő-gyermek konfliktusokban a gyermek gyakran érvényesíti az akaratát.

Míg a "kedvezőtlen tapasztalatok", mint például a szülői alkohol- vagy drogfogyasztás, haláleset vagy elhagyás elkerülése szintén erős előrejelző hatással bírt, ez eltörpült amellett, hogy a szülők és a tizenévesek hogyan számoltak be az általános kapcsolat minőségéről. További jelentős befolyásoló tényezők közé tartozott az is, hogy a tinédzserek milyen gyakran érezték magukat biztonságban és védve, valamint hogy olyan valakivel éltek-e együtt, aki "gyakran dühös" volt.



A szülők házastársukkal való kapcsolata és a házassággal kapcsolatos kedvező attitűdök szintén erős előrejelzői voltak a serdülők mentális egészségének. Az olyan demográfiai tényezők azonban, mint a jövedelem, a vagyon és a faji/etnikai hovatartozás nem befolyásolták a gyermek jólétét. A közvélemény-kutatók szerint az iskolai végzettség, amely az eredmények eltérésének kevesebb mint 1%-át tette ki, szintén nem volt hatással.



Az amerikai tizenévesek körében a mentális betegségek már azelőtt is egyre nagyobb számban fordultak elő, hogy a Covid-19 elszigetelte volna őket a szociális támogatási rendszerüktől: a járványt megelőző évtizedben 40%-kal nőtt a szomorúság és a reménytelenség tartós érzése, valamint az öngyilkossági gondolatok és viselkedés a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok szerint.