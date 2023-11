Elképesztő sztori

Bakancslistás színházi előadáson vett részt a fiatal magyar lány, akit nem lehet megmenteni

A hősök köztünk élnek! Egyikük kedden színházba látogatott hozzánk - írta Facebook-oldalán a Nemzeti Színház.



Mint az a posztból kiderült, a fiatal magyar lány, Csire Zsuzsi kétszer is átesett szívátültetésen, de úgy tűnik, hogy a szervezete nem fogadja be a másodikat sem. Újabb műtétet azonban nem tudnak rajta végrehajtani.



Úgy döntött, hogy nem adja át magát a kétségbeesésnek, hanem bakancslistát írt, amelyben egy budapesti színházlátogatás is szerepelt. A János vitéz című előadás végén a Nemzeti Színház szereplőivel is találkozott. Az egyik fotó ekkor készült.



Zsuzsi további tervei és beszámolói a Zsuzska bakancslistás élményei nevű oldalon olvashatóak. Kérjük, aki tud, segítsen Neki a megvalósításában!