Divat

Eladó a Gucci család tulajdonában lévő exkluzív olasz villakomplexum

Az olaszországi Róma szívében nemrégiben egy pár csodálatos ingatlan került fel az ingatlanpiacra, az eladók pedig történetesen nem mások, mint a híres Gucci család tagjai, az ikonikus Gucci márka vezetői. 2023.11.09 10:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Chiara Gennarelli, a Forbes Global Properties ingatlanügynöke az ingatlan egyedülálló vonzerejét ismertetve három kulcsfontosságú tényezőt emelt ki. Először is, a villakomplexumot Róma központjához való közelsége teszi kivételesen különlegessé.



Másodszor, az ingatlan kiterjedt szabadtéri teret kínál, ami ritkaságnak számít a város első osztályú területeinél.



Végül pedig lélegzetelállító panorámával büszkélkedhet Rómára, beleértve a híres Victor Emmanuel II. nemzeti emlékművet madártávlatból a Colosseum közelében.



A villák fénypontjai közé tartozik az is, hogy zárt kapuval rendelkeznek, rengeteg parkos terület veszi körül őket, és úszómedencével is rendelkeznek.



Ezt a történelmi rezidenciát eredetileg Aldo Gucci, a Gucci család atyja építette az 1940-es évek végén, miután Firenzéből Rómába költözött. Az 1951-ben elkészült birtokot az információk szerint az angol és a toszkán stílus keveréke ihlette.



Kezdetben Aldo a házon a gyermekeivel és azok házastársaival osztozott - olvasható a bejegyzésben. Ahogy azonban a Gucci család növekedett, a gyerekek máshová költöztek, de a cím a "Családi ház" néven ismert központi találkozóhely maradt, és sok ünnepi összejövetelnek adott otthont.



Aztán az 1960-as években Aldo épített az egyik fiának egy villát - a második ingatlant az eladásban szereplő ingatlanok közül.



"Mindkét villa a Gucci család tulajdonában volt sok-sok éven át; most az örökösök úgy döntöttek, hogy keresnek egy vevőt, aki új életet lehel az ingatlanba, növelve annak értékét" - magyarázza a hirdetési.



A világ egyik legkeresettebb márkája, a Gucci tavaly lett 100 éves. A Guccio Gucci által 1921-ben Firenzében alapított cég a magas minőségi színvonalú utazótáskáiról vált ismertté, amelyeket toszkánai születésű kézművesek készítenek.