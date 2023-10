Női téma

Párizsi Divathét: A szőrlabdának öltözött modell eltévedt a kifutón - videó

Egy modell nemrég a párizsi divathéten gyalogolt bele a közönségbe, aminek elég nevetséges pillanat lett a vége. Az egész incidensről készült videó jelenleg a közösségi médiában járja a köröket. 2023.10.02 17:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A párizsi divathéten egy modell olyan ruhát viselt, ami úgy nézett ki, mint egy hatalmas szőrgombóc. A szokatlan és ormótlan viseletben a bemutató alatt megzavarodott, nekiment az első sorban ülő résztvevőknek, és felfordulást okozott. A modell majdnem összeütközött Sam Smith-szel is, miközben élőben léptek fel.



Az incidens Christian Cowan csütörtöki Ready to Wear Spring 2024-es bemutatóján történt a párizsi Amerikai Katedrálisban. Smith-t szokatlan öltözékben látták végigsétálni a kifutón, miközben egy forgó emelvényen a 'You Spin Me Round' című dal feldolgozását énekelte.



A jelenet nemcsak a show alatt, hanem a közösségi médiában is világszerte feltűnést keltett. Az Instagramon a 'Diet Prada' nevű divatoldal posztolt egy videót az eseményről.



"Egy óriási szőrgombócnak öltözött modell tévedt a Christian Cowan kifutóra. Sam Smith segített újrairányítani a szőrös golyót, mielőtt az az első sorral és a katedrális oltárával ütközött volna" - állt a képaláírásban. Nézd meg te is!



A Párizsi Divathét a divatipar egyik legrangosabb eseménye. Része a globális divatheti körforgásnak, amely olyan városok eseményeit foglalja magában, mint New York, London és Milánó. A Párizsi Divathét jellemzően évente kétszer, a tavaszi/nyári és az őszi/téli szezonban kerül megrendezésre, ahol a következő divatszezonok kollekcióit mutatják be.



A Párizsi Divathéten a legjobb divattervezők, márkák és divatházak mutatják be a világnak legújabb ruha- és kiegészítő kollekcióikat. Ezek a kollekciók gyakran meghatározzák a trendeket és befolyásolják a következő szezonok divatját. Az esemény az iparág szakembereinek széles körét vonzza, köztük divatújságírókat, vásárlókat, hírességeket és divatrajongókat.

It's called fashion💅



A model dressed as a giant brown furball caused havoc on the Christian Cowan catwalk at Paris Fashion week, stumbling into the crowd and falling onto popstar Sam Smith.#9News pic.twitter.com/PDS5Sj3xS3 — 9News Australia (@9NewsAUS) September 30, 2023