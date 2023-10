Állatvédelem

A vicces szelfiről híres árva gorilla végül megmentője karjaiban halt meg

Előfordul, hogy az állatok elárvulnak, és az emberek együttérzésére hagyatkoznak a túlélés érdekében. Szerencsére sokan vannak, akik az életüket annak szentelik, hogy gondoskodjanak ezekről az állatokról, és olyanok lehetnek számukra, mintha a szüleik lennének. 2023.10.01 20:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az állatok és gondozóik közötti bizalmat jól példázza egy futótűzként terjedő fotó, amelyen két elárvult gorilla pózol egy "szelfi" erejéig az egyik megmentőjükkel. Sajnos az egyik gorilla nemrégiben elhunyt - egy másik fotó pedig azt mutatja, hogy az emberi barátaihoz való kötődése a végsőkig kitartott.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban található Virunga Nemzeti Park a helyi vadvilág védelmét tűzte ki célul, beleértve a veszélyeztetett hegyi gorillák populációját, amelyeket folyamatosan fenyeget az illegális orvvadászat.



2007 áprilisában a parkőrök szívszorító látványt találtak: egy kéthónapos gorillakölyköt, aki anyja élettelen testébe kapaszkodott, akit egy fegyveres milícia lőtt le.



Mivel tudták, hogy a kis gorilla árva, befogadták, és Andre Bauma parkőr azonnal kapcsolatba került vele: "Andre egész éjjel magához szorította a babagorillát, apró testét szorosan a csupasz mellkasához szorította, hogy melegséget és vigaszt nyújtson neki" - áll a Virunga közleményében.



Az elárvult gorilla, akit Ndakasinak neveztek el, boldog életet kezdett élni a parkban, egy Ndeze nevű árva társával élt együtt, és továbbra is szoros kapcsolatot ápolt gondozóival.

More awesome pics of Ndakasi. pic.twitter.com/k2moWWgREQ — George Stroumboulopoulos 🐺 (@strombo) December 22, 2021

Ndakasi, the Congolese gorilla famous for selfie with rangers, has died https://t.co/GuSp1GYTIk pic.twitter.com/o2NnLTzWLM — FRANCE 24 (@FRANCE24) October 8, 2021

A fotó futótűzként terjedt, és sokan el sem hitték, hogy valódi. A kép azonban megmutatta, milyen szoros és bizalomteljes a kötelék e gorillák és emberi gondozóik között.



"Ezek a gorillalányok mindig pimaszul viselkednek, így ez volt a tökéletes felvétel az igazi személyiségükről!" - írta a park az Instagramon.



"Mindig közel vagyok hozzájuk, és jól érzik magukat" - mondta Mathieu a The Dodónak.



Sajnos Ndakasi szeptember 26-án, hosszan tartó betegség után elhunyt - jelentette be a park.

The winner of the #WPY58 Wildlife Photojournalism category is South Africa's Brent Stirton, for his moving image of the closing chapter of the story of a much-loved mountain gorilla, Ndakasi, in the arms of her rescuer and caregiver of 13 years, ranger Andre Bauma. pic.twitter.com/Vb560H6SPE — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 11, 2022

Egy keserédes, szívszorító fotó azonban azt mutatja, hogy nem egyedül halt meg: életre szóló barátja, Andre Bauma karjaiban ment el, ugyanaz a vadőr, aki annyi évvel ezelőtt babaként magához ölelte, hogy életben maradjon.



"Kiváltság volt támogatni és gondozni egy ilyen szeretetteljes teremtményt, különösen annak tudatában, hogy Ndakasi milyen traumát szenvedett el nagyon fiatalon" - mondta Andre egy nyilatkozatban. "Ndakasi kedves természete és intelligenciája volt az, ami segített megérteni az ember és az emberszabású majmok közötti kapcsolatot, és azt, hogy miért kell mindent megtennünk a védelmükért."



"Büszke vagyok arra, hogy Ndakasit a barátomnak nevezhettem. Úgy szerettem őt, mint egy gyermeket, és vidám személyisége minden alkalommal mosolyt csalt az arcomra, amikor kapcsolatba kerültem vele."



A park is szeretettel emlékezett meg a szelfiről, amely híressé tette őt, mondván, hogy segített a gorillákról és gondozóikról szóló pozitív üzenet terjesztésében.



"Játékos természete arra emlékeztette a világot, hogy mennyire látjuk magunkat ezekben az állatokban, és ez az egyik oka annak, hogy Andre Baumának ennyire fog hiányozni" - írta a Virunga.



Nyugodj békében, Ndakasi! Két gyönyörű fotó mutatja meg, milyen szoros és szeretetteljes lehet a kötelék az árva állatok és emberi gondozóik között. Tudjuk, hogy nagyon fog hiányozni mindenkinek, aki ismerte és szerette őt.

🦍 🇨🇩 "She died in the loving arms of her caretaker and lifelong friend, Andre Bauma."



Ndakasi, a gorilla photographed in 2019 posing for a relaxed selfie with rangers at an orphanage in the DRC's Virunga National Park, has died after a prolonged illness.https://t.co/SrdzApWtmB pic.twitter.com/P4HqwZI3l4 — all_round_tourism (@travellers_2_Ug) October 11, 2021