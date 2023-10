Életmód

A kamu köldök az új trend, mutatjuk mi az értelme - videó

Nem kell drága szalonba menni ahhoz, hogy hosszabbnak tűnjön a lábunk. A sminkes szakemberek a műtétnél is megfizethetőbb módot találtak ki arra, hogy "meghosszabbítsák" a lábaikat, méghozzá egy ragadós köldökmatrica segítségével.



Így működik: a rövidebb lábú emberek egyszerűen felragasztják ezt a hamis köldökmatricát az igazi fölé, majd felhúzzák a szoknyájukat vagy a nadrágjukat, hogy elrejtsék az igazi köldöküket. Az interneten egyre népszerűbbé váló technikát bemutató videókat találni, különösen az ázsiai közösségeken belül.



A The Star szerint ennek a "magassági hacknek" egyes rajongói még sminket is tesznek a matrica köré, hogy természetesebbé tegyék azt.



Az eBay-en is kínálják ezeket a "köldöktetováló matricákat". Még olyan modellekről is kínálnak képeket, amelyeken az előtte-utána eredményeket mutatják, azaz hogyan kell használni ezeket a hasra ragasztható matricákat és milyen lesz a végeredmény.



A közösségi média gyorsan az egekig magasztalta ennek a vizuális trükknek az előnyeit. A népszerű TikTok-videókban a felhasználók lelkesen osztják meg, hogy "teljesen odavannak" ezért a hackért, mert a lábuk "tízszer hosszabbnak" tűnik tőle.



Egy másik YouTube-rövidfilmben egy híres dél-koreai tartalomkészítő arról beszélt, hogy ezek a tetoválások már Kínában is sikert arattak, és nagy esélyük van arra, hogy a dél-koreai piacon is nagyot alkossanak, mivel az országban általában gyorsan rácuppannak az ilyen trükkös vírustrendekre.



Bár kissé könnyednek és szórakoztatónak tűnhet, ez a trükk sokkal olcsóbb, mint más lábhosszabbítási módszerek, amelyek közül néhány akár öt számjegyű összeget is meghaladhat.