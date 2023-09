Életmód

Senki sem volt boldogabb a strandon, mint az a nő, akinek a melleinek 90%-át egyszerűen levágták

A nők egy vadonatúj, erőteljes mozgalom keretében újabban mellkisebbítési történeteiket posztolják a TikTok-on. Mint ismeretes, a TikTok olyan platformként alakult ki, ahol a nők a testképek posztolása helyett a testükről beszélgethetnek, és ez elgondolkodtató vitákat váltott ki a nagy mellekkel járó realitásokról.



A nők egyre gyakrabban posztolnak a közösségi médiában olyan képeket, amelyeken ugyanazt a ruhát viselik a mellkisebbítő műtét előtt és után. Nyilvánvaló, hogy a műtét után sokkal kisebbnek tűnik a mellük, de a legnagyobb különbség, amit észrevesznek, az az, hogy mennyivel boldogabbnak és magabiztosabbnak tűnnek.



A szerző, Megan Lynn elmondása szerint azért döntött a mellkisebbítés mellett, mert kellemetlen volt a hátának, és "öntudatosnak" érezte magát bizonyos ruhákban. Végül úgy érezte, hogy "nyomasztják" a mellei, mert negatív hatással voltak rá.



A TikTok-videó azzal kezdődik, hogy a műtét előtt egy lenyűgöző zöld ruhát visel, majd azzal folytatódik, hogy ugyanezt a ruhát viseli a súlycsökkentő műtét után. Elmondása szerint a beavatkozás "újonnan szerzett önbizalmat" adott neki.



Hasonlóképpen, amikor Maddie egy TikTok-ban megmutatta, mennyire másképp néz ki egy testhezálló fehér trikófelsőben, miután mellkisebbítő műtéten esett át, a videó vírusként terjedt, és több mint hétmillió megtekintést gyűjtött. "Teljesen megváltoztatta az életemet, a hátfájásomat és az önbizalmamat" - jegyezte meg.



A nők gyakran kiegészítik egymás történetét, megosztják saját mellkisebbítési tapasztalataikat, vagy megemlítik a kommentekben, hogy ők is a mellkisebbítésen gondolkodnak. Sajnos egyre gyakoribb az is, hogy a nőket megkérdezik arról, a partnerük mit szól a kisebb mellekhez.



Az előtte-utána fotókon túl a nők arról is megosztanak tartalmakat, hogy mennyiben fordult az életük jobbra. Az egyik szerző szerint senki sem boldogabb a strandon, mint az a nő, akinek "a melleinek 90%-át egyszerűen levágták".



A nőt egy nemrég készült TikTok videóban az óceánban szórakozva mutatták, és megjegyezte, hogy ez volt az első alkalom az életében, hogy strandon járt, és élvezni tudta a strandot. A készítő Nico mostanában gyakran tesz közzé olyan tartalmakat, amelyekben arra buzdítja a műtét utáni nőket, hogy próbálják ki a különböző úszódresszeket.