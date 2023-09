Gasztronómia

Már lehet asztalt foglalni az Országos Étterem Hét őszi programjában résztvevő éttermekbe

Szerdától lehet asztalt foglalni az Országos Étterem Hét őszi programjában résztvevő éttermekbe; a rendezvény során országszerte több mint 150 étterem várja különleges, fix árú menüsorral a vendégeket október 5. és 15. között - közölte az eseményt szervező DiningCity az MTI-vel.



Az idei őszi Étterem Hét kínálatában a rekordszámú, több mint 150 étterem között található indiai, japán, libanoni, grúz, török, mexikói, francia, olasz és spanyol konyha is. Az alkalomra komponált, előnyös árú menüsorok fogásai között glutén-, laktóz- és cukormentes ínyencségek is szerepelnek, de a vegetáriánus vagy vegán vendégek sem maradnak éhesen - olvasható a szervezők közleményében.



A tájékoztató szerint a vendéglátóhelyek három árkategóriában, három- vagy négyfogásos menüket ajánlanak: idén a top kategóriában 5900, a prémium kategóriában 7900, míg az exkluzív kategóriában 9900 forinttól kínálják a menüsorokat, szervizdíjjal együtt. A vendéglőkbe itt lehet előzetesen bejelentkezni.



Mint a közleményben kiemelik, a programban számos olyan étterem szerepel, amely neves gasztronómiai listák szerint ott van a száz legjobb magyarországi étterem között, vagy Michelin ajánlással rendelkezik.



A fogások megalkotásakor a séfek olyan alapanyagokhoz nyúlnak, mint a homár, a polip, a szarvasgomba, prémium kecskesajt, nyúl, őz, szarvas, vaddisznó, bivaly vagy muflon. A kínálatban megtalálható majd többek között a pho leves, a ramen leves, a báránygerinc, a spanyol véres hurka, a Szent Jakab kagyló, valamint a rákraguval töltött tintahal, az ördöghal, a burgundi csiga vagy a grillezett fürj is.



Az Országos Étterem Hét eseményét 2011 óta rendezi meg a szervező DiningCity azzal a céllal, hogy minél szélesebb réteg ismerhesse meg a hazai prémium kategóriás éttermeket. Az eseményre évente kétszer, tavasszal és ősszel kerül sor.