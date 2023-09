Gasztronómia

Feketeribizlis-tonkababos sütemény lett idén Budapest desszertje

A zsűri által kiválasztott sütemény hagyományosan az Édes Napokon debütál minden évben, így a készítők rögtön visszajelzést kaphatnak a fogyasztóktól. 2023.09.19 12:31 MTI

A Sugar Design Cukrászda feketeribizlis-tonkababos-feketeszezámos süteménye lett idén Budapest desszertje, amely először az Édes Napok Budapest csokoládé- és édességünnepen kóstolható meg péntektől vasárnapig a Szent István-bazilika előtt.



Az Édes Napok Európa egyik legnagyobb csokoládé és édesség tematikájú szakvására; a Szent István-bazilika előtt több mint negyven kiállító édességeivel találkozhat a közönség - mondta el a Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség (Csésze) keddi budapesti sajtótájékoztatóján Rebrus Csaba, a Csésze elnöke, az Édes Napok főszervezője.



Mint kiemelte, a rendezvény legfontosabb célkitűzése, hogy segítse a magyar cukrászatok, édességmanufaktúrák megerősödését, népszerűsítését. Az a szándékuk, hogy erősítsék a minőségi édességfogyasztás kultúráját és a tömegáruk mellett a különleges hazai produktumokra fókuszáljanak - jegyezte meg.



Ehhez a célhoz járul hozzá a Budapest desszertje cukrászverseny is. "Nem tudjuk ugyanis elfogadni, hogy a vendéglők étlapjairól elkopjanak a magyar desszertek" - fogalmazott a főszervező.



Rebrus Csaba hangsúlyozta, hogy a zsűrizés anonim módon zajlott, a bírálók is csak a pontszámok összesítése után ismerték meg a győztes kilétét.



A zsűri által kiválasztott sütemény hagyományosan az Édes Napokon debütál minden évben, így a készítők rögtön visszajelzést kaphatnak a fogyasztóktól - tette hozzá.



Horváth Eszter, a Sugar Design Cukrászda tulajdonosa elmondta, hogy a cukrászverseny 2022-es győztese által választott idei két kötelező alapanyag a feketeribizli és a tonkabab volt.



Süteményüket alul feketeszezámos piskóta alkotja, amelyet feketeribizlis puha zselével töltöttek be, erre tonkababos, áfonyás feketeribiszke mousse kerül belga étcsokoládé ganache-sal és ropogós krokantpralinéval. Mivel a feketeribizli igen aromás és savas gyümölcs, ezért áfonyával párosították, amelyhez nagyon jól passzol a tonkabab - mutatta be az édességet.



Mint hozzátette, Vaslóczki Orsolyával, a Sugar főcukrászával együtt Japánban kóstoltak először feketeszezámos süteményt, és azonnal beleszerettek az ízébe. A szezám jól harmonizál a savas gyümölcsökkel, ezért választották a piskótához, amelyhez liszt helyett pirított feketeszezámot használtak, a piskóta így gluténmentes lett.



Horváth Eszter kiemelte a desszerthez felhasznált, 65 százalékos kakaótartalmú különleges bio étcsokoládét, amely Madagaszkár északi részén, tamarindfák között termesztett kakaóbabokból készül, és egyedülállóan gyümölcsös ízjegyekkel rendelkezik.